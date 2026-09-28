इंजीनियर सोनू से फोन पर बहस, फिर बंद हुआ कमरा... जीजा ने बताया निधि तिवारी की मौत की रात क्या हुआ?

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत से सनसनी फैल गई. मोरवा थाना क्षेत्र के भूसा मोड़ में शनिवार रात निधि अपने कमरे में फंदे पर लटकी मिलीं. घटना के वक्त वह पंजाब निवासी इंजीनियर सोनू सिंह से फोन पर बातचीत कर रही थीं. निधि के जीजा निलेश ने उस रात का पूरा घटनाक्रम बताया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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इंजीनियर सोनू से फोन पर हो रही थी बात

परिजनों के मुताबिक शनिवार रात करीब 8.20 बजे निधि ऊपर वाले कमरे में थीं. बताया जा रहा है कि उस वक्त वह सोनू सिंह से फोन पर बात कर रही थीं. सोनू के बारे में बताया गया है कि वह पंजाब का रहने वाला है और एनसीएल की किसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर तैनात है.

निधि के जीजा निलेश के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई. इसके बाद निधि ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया. कुछ ही देर बाद सोनू ने निधि की मां को फोन कर बताया कि वह फांसी लगाने जा रही हैं.

मां और बहन पहुंचीं तो बंद था कमरा

सोनू से सूचना मिलने के बाद निधि की मां और बहन तुरंत ऊपर वाले कमरे की तरफ गईं. लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो निधि सीलिंग फैन से फंदे पर लटकी मिलीं.

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परिजनों ने उन्हें तत्काल फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद निधि को मृत घोषित कर दिया.

सोशल मीडिया पर थी बड़ी पहचान

निधि तिवारी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं. उनके फेसबुक अकाउंट पर करीब 9 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 7 लाख फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं. वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बना चुकी थीं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बड़ी संख्या में रील्स और वीडियो मौजूद हैं.

निधि स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थीं. इसके अलावा उन्होंने अलग-अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और कई खिताब जीतने की जानकारी भी सामने आई है. ऐसे में उनकी अचानक मौत से परिवार और उन्हें जानने वाले लोग स्तब्ध हैं.

पुलिस कर रही हर पहलू की जांच

मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. आत्महत्या के पीछे वास्तविक वजह क्या थी, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

पुलिस फोन पर हुई बातचीत और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि फोन पर हुई बहस का निधि के इस कदम से क्या संबंध था. पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी.

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