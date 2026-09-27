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जापान में आएगा वैभव का तूफान? क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से टक्कर, ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11

एशियन गेम्स में भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली थी. अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अंतिम-8 मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना करेगी. भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल ही में तीन मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था.

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वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा क्वार्टर फाइनल में मौका? (Photo: Reuters)
वैभव सूर्यवंशी को क्या मिलेगा क्वार्टर फाइनल में मौका? (Photo: Reuters)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में मेन्स क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारतीय टीम का सामना 28 सितंबर (सोमवार) को अफगानिस्तान से होना है. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार ये मुकाबला सुबह 10 बजे से निर्धारित है. भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की थी. अब दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी, लेकिन इस बार मुकाबला एशियन गेम्स के नॉकआउट चरण में होगा.

भारत इस टूर्नामेंट में अपनी पूरी ताकत के साथ उतरा है और लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से मैदान पर है. वहीं, अफगानिस्तान ने एशियन गेम्स के लिए अपनी दूसरी श्रेणी की टीम भेजी है. उसकी मौजूदा टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है.

अफगानी टीम को हल्के में नहीं लेगा भारत
एशियन गेम्स के लिए चुने गए 15 सदस्यीय अफगानिस्तान स्क्वॉड में सिर्फ कप्तान दरविश रसूली और अब्दुल्लाह अहमदजई ही हालिया भारत दौरे वाली टीम में शामिल थे. राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी जैसे बड़े नाम इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. नबी की जगह उनके 20 वर्षीय बेटे हसन ईसाखिल को जरूर टीम में शामिल किया गया है. अफगानिस्तान के 15 खिलाड़ियों का कुल टी20 इंटरनेशनल अनुभव 262 मैचों का है, जबकि भारत के 15 खिलाड़ियों के पास मिलाकर 872 टी20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है.

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वैभव सूर्यवंशी क्या क्वार्टर फाइनल खेलेंगे?
इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी. भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम मौजूद है, लेकिन एशियन गेम्स जैसे बड़े मंच पर 15 वर्षीय वैभव को मौका देने को लेकर टीम मैनेजमेंट विचार कर सकता है. हालांकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने हालिया अफगानिस्तान सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए दोनों में किसी को भी प्लेइंग-11 से बाहर करना आसान नहीं होगा. ऐसे में अगर वैभव को मौका मिलता है तो टीम के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ सकता है.

भारत ने जापान के खिलाफ टी20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया था. उनकी जगह अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली थी. अब क्वार्टर फाइनल जैसे अहम मुकाबले में बुमराह की वापसी की संभावना है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर में से किसे बाहर रखा जाए. स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल के साथ वॉशिंगटन सुंदर जैसे विकल्प मौजूद हैं.

इस्मत आलम का रहेगा अहम रोल
अफगानिस्तान के ऑलराउंडर इस्मत आलम भी भारत के खिलाफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. 24 वर्षीय इस्मत ने शपागीजा क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 294 रन बनाए और 9 विकेट हासिल किए थे. वह टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं. अपने डेब्यू टेस्ट में उन्होंने निचले क्रम में शतक लगाकर अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. नेपाल के खिलाफ अफगानिस्तान के पिछले मुकाबले में फैसल शिनोजादा ने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह नजीबुल्लाह जादरान के साथ टीम के लिए दोहरे अंक में रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे.

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देखा जाए तो सोमवार को निशिन में भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते मैच रद्द होने की संभावना है. ऐसे में भारत आईसीसी की टी20I रैंकिंग में बेहतर पोजीशन पर होने के कारण सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. इस मैदान पर खेले गए पिछले दो मैच भी बारिश के कारण बेनतीजा रहे थे.

मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह.

मुकाबले में अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग-11: मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, करीम जनत, दरविश रसूली (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), इस्मत आलम, नांगेयालिया खरोटी, अब्दुल्लाह अहमदजई, फरीदून दाऊदजई और अरब गुल.

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