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टीम इंडिया गोल्ड मेडल से एक कदम दूर, बांग्लादेश को सेमीफाइनल में धो डाला, अब श्रीलंका से फाइनल

शेफाली वर्मा के शतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर हरमनप्रीत कौर ब्रिगेड ने एशियन गेम्स 2026 में फाइनल का टिकट कटा लिया है. अब गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम श्रीलंका से भिड़ेगी. भारत ने विमेंस एशिया कप 2026 में श्रीलंका को ही हराकर खिताब जीता था.

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भारतीय महिला टीम फाइनल में, बांग्लादेश पस्त. (Photo: X/@BCCIWomen)
भारतीय महिला टीम फाइनल में, बांग्लादेश पस्त. (Photo: X/@BCCIWomen)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. भारत ने बांग्लादेश को हराकर विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल में जगह बना ली है. 20 सितंबर (रविवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित सेमीफाइनल नंबर-2 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से पराजित किया. मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जीत के लिए 196 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 15.4 ओवरों में 81 रनों पर ढेर हो गई.

अब फाइनल में 22 सितंबर (मंगलवार) को भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा. यह गोल्ड मेडल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10.30 बजे शुरू होगा. भारतीय महिला टीम लगातार दूसरे एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी. हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को ही हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया था. श्रीलंका ने इस बार पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला भी 22 सितंबर को खेला जाएगा.

रनचेज में बांग्लादेशी टीम ने शुरुआत से ही विकेट गंवाए और वो मुकाबले में वापसी ही नहीं कर पाई. सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर ने सबसे ज्यादा 4 चौके और एक छक्के की मदद से 23 गेंदों पर 27 रनों का योगदान दिया. वहीं शर्मिन अख्तर (10 रन) और सुल्ताना खातून (नाबाद 12 रन) भी डबल डिजिट में पहुंचने में सफल रहीं. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा और नंदनी शर्मा ने तीन-तीन विकेट झटके. जबकि श्री चरणी ने दो विकेट चटकाए. क्रांति गौड़ और श्रेयंका पाटिल ने भी एक-एक सफलता हासिल की.

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शेफाली ने जड़ा धुआंधार शतक
मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 195 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 49 बॉल पर नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के और तीन चौके शामिल रहे. यह शेफाली  के टी20I करियर का पहला शतक रहा. वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 6 चौके की मदद से 33 बॉल पर 40 रनों का योगदान दिया. सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने भी 19 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन बनाए. स्मृति ने अपनी पारी में 5 चौके और दो छक्के जड़े. बांग्लादेश की ओर से राबेया खान, नाहिदा अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला और मारुफा अख्तर ने 1-1 विकेट हासिल किए.

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भारत की प्लेइंग XI: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़.

बांग्लादेश की प्लेइंग XI: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर और सुल्ताना खातून.

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