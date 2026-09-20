'हर नए कस्टमर से डरती हूं...' 20 साल से पटाया में काम कर रही लड़की की आपबीती

थाईलैंड का पटाया अपनी नाइटलाइफ और सेक्स टूरिज्म के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. चमकती रोशनी, बार और पर्यटकों की भीड़ के पीछे यहां काम करने वाली महिलाओं की जिंदगी की एक अलग कहानी भी है. एएफपी की हालिया रिपोर्ट में ऐसी ही एक महिला की कहानी सामने आई है, जो 20 साल से ज्यादा समय से पटाया में सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रही हैं.

और पढ़ें

रिपोर्ट के मुताबिक, एमिली पटाया के एक बार में कस्टमर का इंतजार करती हैं. वहां काम करने वाली दूसरी महिलाएं उन्हें 'मम' कहकर बुलाती हैं. दो दशक से ज्यादा समय इस शहर में बिताने के बावजूद एमिली हर नए कस्टमर को लेकर सतर्क रहती हैं.

'डरती हूं, इसलिए आज जिंदा हूं'

एमिली ने एएफपी से बातचीत में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. उनका कहना था कि वह हर मुलाकात को लेकर सावधान रहती हैं. उनके मुताबिक, इसी सतर्कता की वजह से वह अब तक सुरक्षित हैं.

उनकी यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है, जब पटाया में एक लड़की की मौत का मामला चर्चा में था. रिपोर्ट के अनुसार, लड़की का शव एक सूटकेस में रेलवे ट्रैक के पास पाया गया था. इस मामले में 45 साल के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया.

Advertisement

एमिली के मुताबिक, वह इस तरह की घटनाओं से हैरान नहीं थीं. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उन्होंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं. इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों से महिलाएं काम की तलाश में पटाया आती रहती हैं.

टिकटॉक देखकर आती हैं लड़कियां?

एमिली ने बताया कि कुछ लड़कियां सोशल मीडिया पर पटाया की जिंदगी और कमाई से जुड़े वीडियो देखकर यहां पहुंचती हैं. उन्हें लगता है कि यहां आसानी से अच्छी कमाई की जा सकती है. लेकिन एमिली के मुताबिक, वास्तविकता इतनी आसान नहीं है.

उनका कहना है कि इस काम को समझने, कस्टमर से बातचीत करने और अलग-अलग परिस्थितियों को संभालने में समय लगता है. सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर और असल जिंदगी में काफी अंतर हो सकता है.

यह भी पढ़ें: मसाज, "मसाज, अय्याशी और प्रोस्टिट्यूशन... थाईलैंड का ये शहर कैसे बदला? कहानी अमेरिका से जुड़ी है

कभी छोटा मछली पकड़ने वाला शहर था पटाया

आज पटाया दुनिया के मशहूर टूरिज्म प्लेस में शामिल है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी. एएफपी के मुताबिक, यह कभी एक शांत मछली पकड़ने वाला शहर था. 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के यहां आने के बाद इसका टूरिज्म तेजी से बढ़ा. धीरे-धीरे पटाया अपनी नाइटलाइफ और सेक्स टूरिज्म के लिए पहचाना जाने लगा.

Advertisement

'कई महिलाओं के लिए कमाई का सहारा'

पटाया में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह सिर्फ नाइटलाइफ का हिस्सा नहीं है. एएफपी की रिपोर्ट में हेल्थ एंड अपॉर्च्युनिटी नेटवर्क से जुड़ी ओरेवान फुंगफूसरी के हवाले से बताया गया है कि संस्था करीब 15 वर्षों से सेक्स वर्कर्स के साथ काम कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, थाईलैंड में सेक्स वर्क आधिकारिक तौर पर गैरकानूनी है, लेकिन पटाया की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है. कई ऐसी महिलाएं, जिनके पास कमाई के सीमित विकल्प हैं, इस काम को आय के स्रोत के तौर पर अपनाती हैं.

37 साल की ऐन भी 10 साल से पटाया में

रिपोर्ट में 37 साल की ऐन की कहानी भी सामने आती है. वह पश्चिमी थाईलैंड से पटाया आई थीं और करीब 10 साल से यहां काम कर रही हैं. इससे पहले वह हेयरड्रेसर थीं.

ऐन ने बताया कि घर छोड़ने के पीछे कर्ज, ड्रग्स और दूसरी निजी परेशानियां थीं. उनके मुताबिक, पटाया आने वाली कई महिलाओं की जिंदगी में पहले से ही मुश्किलें होती हैं और वे यहां कमाई के लिए पहुंचती हैं.

पटाया की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ शहर अपनी पुरानी सेक्स टूरिज्म वाली पहचान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमिली जैसी महिलाओं के लिए यही इंडस्ट्री आज भी रोजी-रोटी का जरिया बनी हुई है. उनकी कहानी चमकती नाइटलाइफ के पीछे मौजूद उस दुनिया की झलक देती है, जहां कमाई के साथ सुरक्षा और जोखिम की चिंता भी हर दिन मौजूद रहती है.

---- समाप्त ----