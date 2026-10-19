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Asian Para Games: जैवलिन में रिंकू का गोल्ड, अजीत को सिल्वर, ट्रैक पर सौम्या ने भी जीता सोना

एशियन पैरा गेम्स में सोमवार को जैवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में रिंकू ने 65.11 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड और अजीत सिंह ने 65.02 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता. महिलाओं की 1500 मीटर T12/T13 रेस में सौम्या ने गोल्ड और राधा वेंकटेश ने सिल्वर अपने नाम किया.

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जैवलिन में रिंकू ने गोल्ड पर कब्जा किया.
जैवलिन में रिंकू ने गोल्ड पर कब्जा किया.

एशियन पैरा गेम्स में सोमवार को पुरुषों की जैवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में रिंकू ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि हमवतन अजीत सिंह ने सिल्वर अपने नाम किया. दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच गोल्ड के लिए बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला. वहीं, महिलाओं की 1500 मीटर T12/T13 स्पर्धा में सौम्या ने गोल्ड और राधा वेंकटेश ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत को एक और दोहरी सफलता दिलाई. तैराक रवि कार्तिक बुडिगिना ने भी पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता.

जैवलिन थ्रो में रिंकू का गोल्ड, अजीत सिंह को सिल्वर

भारत के रिंकू ने पुरुषों की जैवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में 65.11 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया. हमवतन अजीत सिंह ने भी जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह महज 9 सेंटीमीटर के अंतर से गोल्ड चूक गए. अजीत ने 65.02 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता.

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इस स्पर्धा में इंडोनेशिया के आर. सक्त्योनो ने 55.30 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. तीन खिलाड़ियों की इस स्पर्धा में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल अपने नाम किए.

F46 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए है, जिनके एक हाथ में कोहनी के ऊपर या नीचे अंग-विच्छेदन हुआ हो या उन्हें इसके समान कोई शारीरिक अक्षमता हो.

1500 मीटर रेस में सौम्या का गोल्ड, राधा को सिल्वर

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भारत की सौम्या ने महिलाओं की 1500 मीटर T12/T13 स्पर्धा में 5 मिनट 12.39 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल जीता. हमवतन राधा वेंकटेश ने 5 मिनट 30.90 सेकंड में रेस पूरी करके सिल्वर मेडल हासिल किया. इस तरह भारत ने इस स्पर्धा में पहले और दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया.

दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए आयोजित इस स्पर्धा में सौम्या के गाइड कुमार भरत थे, जबकि राधा के साथ गोविंद सोलंकी ने गाइड की भूमिका निभाई.

तैराकी में रवि कार्तिक ने जीता सिल्वर

भारत के रवि कार्तिक बुडिगिना ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने 56.68 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया.

उज्बेकिस्तान के एगो‍र बोलोटोव ने 52.90 सेकंड में रेस पूरी करके गोल्ड मेडल जीता, जबकि कजाकिस्तान के विक्टर वोल्कोव ने 57.23 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

S13 वर्ग में दृष्टिबाधित खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस श्रेणी में शामिल खिलाड़ियों की दृष्टि संबंधी कमी पात्र दृष्टिबाधित वर्गों में सबसे कम होती है.


 

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