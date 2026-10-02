scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एशियन गेम्स में उतरे रोनाल्डो और डेविड बेकहम, नाम सुनकर दुनिया हैरान... जानें कौन हैं ये भारतीय खिलाड़ी

रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो के नाम भले ही फुटबॉल की दुनिया के दो बड़े सितारों से मिलते हों, लेकिन दोनों ने अपनी पहचान साइकिलिंग ट्रैक पर बनाई है. एशियन गेम्स में उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ भारतीय ट्रैक साइकिलिंग को चर्चा में ला दिया है, बल्कि दो ऐसे नामों की कहानी भी सामने रख दी है, जिन्हें सुनकर पहली बार में कोई भी हैरान हो सकता है.

Advertisement
X
एशियन गेम्स में छाए रोनाल्डो और डेविड बेकहम. (Photo: X/@Media_SAI)
एशियन गेम्स में छाए रोनाल्डो और डेविड बेकहम. (Photo: X/@Media_SAI)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत के दो खिलाड़ियों के नाम ने फुटबॉल फैन्स का ध्यान खींच लिया है. मौजूदा एशियन गेम्स में भारत की ओर से रोनाल्डो और डेविड बेकहम मैदान में उतरे. नाम सामने आते ही लोगों को फुटबॉल के सुपरस्टार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डेविड बेकहम की याद आ गई, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की कहानी बिल्कुल अलग है.

रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम और डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो भारत के साइकिलिस्ट हैं. दोनों लंबे समय से भारतीय ट्रैक साइकिलिंग में सक्रिय हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं.

डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो मेन्स केइरिन स्पर्धा के सेमीफाइनल में भी पहुंचे, जहां वो अपनी हीट में पांचवें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके.बेकहम ने मेन्स केइरिन रेपचेज में अपनी हीट मे तीसरा स्थान हासिल कर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया था. दूसरी ओर रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम रेपचेज राउंड के दौरान अपनी हीट में छठे पायदान पर रहे थे.

मणिपुर के रहने वाले रोनाल्डो सिंह लैतोनजाम भारत के बेहतरीन स्प्रिंट साइकिलिस्टों में गिने जाते हैं. उन्होंने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था. वह इस प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने थे. सबसे दिलचस्प बात उनके नाम को लेकर है. उनका नाम पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर नहीं रखा गया था. उनके नाम की प्रेरणा ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो से जुड़ी बताई जाती है. साइकिलिंग ट्रैक पर रोनाल्डो की तेज रफ्तार और स्प्रिंट में प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय साइकिलिंग के प्रमुख चेहरों में शामिल किया है.

Advertisement

दूसरा नाम है डेविड बेकहम एल्काटोचोंगो. नाम सुनते ही फुटबॉल के पूर्व इंग्लैंड कप्तान डेविड बेकहम का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन भारतीय बेकहम का खेल फुटबॉल नहीं बल्कि ट्रैक साइक्लिंग है. बेकहम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई खिताब जीते हैं और स्प्रिंट स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए हैं. उनकी रफ्तार और प्रदर्शन ने उन्हें भारत के प्रमुख ट्रैक साइकिलिस्टों में जगह दिलाई है.

एशियन गेम्स में भारत की टीम में रोनाल्डो और डेविड बेकहम का नाम देखकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई. कई लोगों ने पहली नजर में इन नामों को फुटबॉल के मशहूर सितारों से जोड़ लिया. लेकिन जब खिलाड़ियों की पहचान सामने आई तो पता चला कि यह भारत के दो साइकिलिस्ट हैं, जो अपने-अपने खेल में लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    माउंट एवरेस्ट का कैसे पड़ा ये नाम? पहले इसे क्या कहते थे लोग |
    यूपी कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत, आराधना मिश्रा बन सकती हैं प्रदेश अध्यक्ष |
    1200 ft पर 100 Kmph से दौड़ी वंदे भारत, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर बना रफ्तार ​का रिकॉर्ड |
    PM मोदी ने कैप्टन स्मित मछार से वीडियो कॉल पर की बात, बोले विमान में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे |
    धारावी का पुनर्विकास 'पीपल फर्स्ट' की नीति के साथ: प्रणव अडानी |
    चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, हिरासत में सौरभ भारद्वाज |
    सौरभ-आतिशी समेत 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में, जंतर-मंतर पर पुलिस का एक्शन |
    मुंबई के शिवाजी पार्क में पुलिस की मनाही के बाद भी प्रदर्शन पर अड़ी CJP, देखें |
    12-12 घंटे काम, वॉशरूम तक जाने की फुर्सत नहीं... महिला ने छोड़ी सरकारी बैंक नौकरी |
    Flat Vastu Dosh: छोटे घर में पैसों की तंगी की वजह बन सकती है ये 5 गलती, तुरंत करें ये बदलाव!
    Advertisement