Asian Games 2026: क्रिकेट से कबड्डी तक एक्शन, किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी?

भारत का 2026 एशियन गेम्स अभियान जापान के आइची-नागोया में कई खेलों में जोरदार चुनौती के साथ शुरू होगा. भारतीय दल की शुरुआत 17 सितंबर को टेकबॉल से होगी, जबकि 18 सितंबर को महिला क्रिकेट टीम जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलेगी और इसी दिन सॉफ्ट टेनिस में भी भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे.

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इसके बाद बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भारत की नजर रहेगी. 24 से 29 सितंबर तक एथलेटिक्स भारत के लिए सबसे बड़े मेडल केंद्रों में रहेगा. इसके अलावा शूटिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रोइंग और कुश्ती में भी भारत के पास पदक जीतने के कई मौके होंगे.

एशियन गेम्स के आखिरी सप्ताह में तीरंदाजी, गोल्फ, टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल, कुश्ती और क्रिकेट में भारत की अहम मुकाबलों पर नजर रहेगी. व्यक्तिगत स्पर्धाओं में वेटलिफ्टिंग भारत के लिए खास उम्मीद जगाएगी, जहां मीराबाई चानू के अलावा ज्ञानेश्वरी यादव, सेरम निरुपमा देवी और हरजिंदर कौर पदक की दावेदार होंगी.

17 सितंबर

भारत के अभियान की शुरुआत टेगबॉल से होगी. पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

18 सितंबर

19 सितंबर

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टेकबॉल में महिला सिंगल्स, मिक्स्ड डबल्स और पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे

𝗔𝗜𝗖𝗛𝗜-𝗡𝗔𝗚𝗢𝗬𝗔 𝗠𝗘𝗜𝗡 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗗 𝗞𝗔𝗥𝗡𝗘 𝗞𝗜 𝗧𝗔𝗬𝗬𝗔𝗥𝗜! 🥇



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20 सितंबर

महिला क्रिकेट का सेमीफाइनल है. हॉकी में पुरुष टीम इंडोनेशिया और महिला टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ उतरेगी.

हॉकी: भारत बनाम इंडोनेशिया, पुरुषों का पूल A, भारत बनाम उज्बेकिस्तान, महिलाओं का पूल B

MMA: पुरुषों का ट्रेडिशनल MMA -77kg, महिलाओं का ट्रेडिशनल MMA -60kg

शूटिंग: महिलाओं की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम, क्वालिफिकेशन, महिलाओं की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत, फाइनल

सॉफ्ट टेनिस: पुरुषों की टीम, सेमी-फाइनल और फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

तैराकी: पुरुषों की 100m फ्रीस्टाइल हीट्स, फाइनल, पुरुषों की 100m बैकस्ट्रोक हीट्स, फाइनल

टेबल टेनिस: पुरुषों की टीम, ग्रुप स्टेज, महिलाओं की टीम, ग्रुप स्टेज

टेकबॉल: पुरुषों का डबल्स फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स फाइनल, मिक्स्ड डबल्स फाइनल

वुशु: पुरुषों का चांगक्वान, फाइनल, पुरुषों का सांडा 56kg, शुरुआती राउंड, पुरुषों का सांडा 75kg, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सांडा 52kg, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सांडा 60kg, शुरुआती राउंड

यह भी पढ़ें: 'हद हो गई बेवकूफी की!', दिग्गज ने लगाई मोहसिन नकवी की क्लास, कह डाली पाकिस्तान को चुभने वाली बात

21 सितंबर

बैडमिंटन में पुरुष टीम राउंड ऑफ-16 में खेलेगी. हॉकी में महिला टीम इंडोनेशिया से भिड़ेगी. कबड्डी में पुरुष टीम जापान और महिला टीम बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी.

बॉक्सिंग: पुरुषों का 70 किग्रा वर्ग, राउंड ऑफ 32

MMA: पुरुषों का ट्रेडिशनल MMA -77kg, महिलाओं का ट्रेडिशनल MMA -60kg

रोइंग: पुरुषों का क्वाड्रपल स्कल्स, हीट्स, हल्के वजन वाले पुरुषों का डबल स्कल्स, हीट्स

शूटिंग: पुरुषों की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत और टीम, क्वालिफिकेशन, पुरुषों की 10m एयर राइफल व्यक्तिगत, फाइनल, पुरुषों की स्कीट, क्वालिफिकेशन, महिलाओं की स्कीट, क्वालिफिकेशन

सॉफ्ट टेनिस: मिक्स्ड डबल्स, क्वार्टर-फाइनल और मेडल राउंड

तैराकी: पुरुषों की 50m फ्रीस्टाइल, पुरुषों की 50m बैकस्ट्रोक, पुरुषों की 100m ब्रेस्टस्ट्रोक, पुरुषों की 4x200m फ्रीस्टाइल रिले

टेबल टेनिस: पुरुषों की टीम, ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड, महिलाओं की टीम, ग्रुप स्टेज और नॉकआउट राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

वुशु: महिलाओं का चांगक्वान, फाइनल, पुरुषों और महिलाओं का सांडा, एलिमिनेशन राउंड

𝐅𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬. 𝐎𝐧𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦. 𝐎𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡. 🏃‍🥇



The men’s 4x400m relay team ended India's 60-year wait for Asian Games gold with a breathtaking finish at Hangzhou 2022.💪



Relive the golden run and get ready to cheer for Team India at the… pic.twitter.com/n6BDz7B8TE — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2026

22 सितंबर

हॉकी में भारत का सामना श्रीलंका से होगा, जबकि पुरुष कबड्डी टीम दक्षिण कोरिया के खिलाफ खेलेगी.

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं का ऑल-अराउंड क्वालिफिकेशन

बैडमिंटन: पुरुषों की टीम, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं की टीम, क्वार्टर-फाइनल

बॉक्सिंग: महिलाओं का 51kg, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 54kg, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 55kg, शुरुआती राउंड

घुड़सवारी: इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम, क्रॉस-कंट्री

फेंसिंग: पुरुषों का फॉइल व्यक्तिगत, महिलाओं का एपि (Epee) व्यक्तिगत

कराटे: महिलाओं का कुमिते -55kg, एलिमिनेशन और मेडल मुकाबले, पुरुषों का कुमिते -84kg, एलिमिनेशन और मेडल मुकाबले

MMA: पुरुषों का ट्रेडिशनल MMA -77kg मेडल राउंड, महिलाओं का ट्रेडिशनल MMA -60kg मेडल राउंड

रोइंग: भारतीय रोइंग इवेंट्स, हीट्स

शूटिंग: 10m एयर राइफल मिक्स्ड टीम, क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड, पुरुषों का स्कीट, क्वालिफिकेशन, महिलाओं का स्कीट, क्वालिफिकेशन

तैराकी: पुरुषों की 1500m फ्रीस्टाइल, पुरुषों की 4x100m मेडले रिले

टेबल टेनिस: पुरुषों की टीम, राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं की टीम, राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

वुशु: महिलाओं का नानक्वान और नंदाओ, फाइनल, पुरुषों और महिलाओं का सांडा, क्वार्टर-फाइनल

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23 सितंबर

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं का ऑल-अराउंड, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

बैडमिंटन: पुरुषों की टीम, सेमी-फाइनल, महिलाओं की टीम, सेमी-फाइनल

बॉक्सिंग: पुरुषों का 60kg, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 80kg, शुरुआती राउंड

कैनो/कयाक: पुरुषों का कयाक सिंगल 500m, पुरुषों का कयाक डबल 500m, पुरुषों का कयाक फोर 500m, पुरुषों का कैनो डबल 500m, महिलाओं का कैनो सिंगल 200m, महिलाओं का कैनो डबल 500m, महिलाओं का कयाक डबल 500m, महिलाओं का कयाक फोर 500m, मिक्स्ड कयाक डबल 500m, मिक्स्ड कैनो डबल 500m

क्रिकेट: महिलाओं का सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

घुड़सवारी: इवेंटिंग व्यक्तिगत और टीम, जंपिंग और मेडल मुकाबले

ई-स्पोर्ट्स: ई-फ़ुटबॉल

फेंसिंग: महिलाओं का फॉइल व्यक्तिगत, पुरुषों का सेबर व्यक्तिगत

हॉकी: थाईलैंड बनाम भारत, महिला पूल B

कबड्डी: बांग्लादेश बनाम भारत, पुरुष ग्रुप A, ईरान बनाम भारत, महिला ग्रुप A

रोइंग: पुरुष सिंगल स्कल्स, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), पुरुष डबल स्कल्स, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), पुरुष पेयर, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), पुरुष फोर, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), महिला फोर, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शूटिंग: महिला 10m एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम, क्वालिफिकेशन, महिला 10m एयर पिस्टल व्यक्तिगत, फाइनल, पुरुष स्कीट, क्वालिफिकेशन और फाइनल, महिला स्कीट, क्वालिफिकेशन और फाइनल

सॉफ्ट टेनिस: पुरुष सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल, महिला सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल

स्क्वैश: पुरुष सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिला सिंगल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

तैराकी: पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई, पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल

टेबल टेनिस: पुरुष टीम, सेमी-फाइनल, महिला टीम, सेमी-फाइनल, पुरुष सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिला सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुष डबल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

वेटलिफ्टिंग: पुरुषों का 60 किग्रा, ऋषिकांत सिंह, महिलाओं का 49 किग्रा, मीराबाई चानू, महिलाओं का 53 किग्रा, ज्ञानेश्वरी यादव, महिलाओं का 61 किग्रा, सेरम निरुपमा देवी, महिलाओं का 69 किग्रा, हरजिंदर कौर

वुशु: पुरुषों का सांडा 56 किग्रा, सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), पुरुषों का सांडा 75 किग्रा, सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), महिलाओं का सांडा 52 किग्रा, सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), महिलाओं का सांडा 60 किग्रा, सेमी-फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

𝗠𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗪𝗔𝗩𝗘𝗦 𝗔𝗧 𝗔𝗜𝗖𝗛𝗜-𝗡𝗔𝗚𝗢𝗬𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🌊⚡



India’s aquatics and water sports squad is primed for the grandest stage of them all at Aichi-Nagoya 2026 💙



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24 सितंबर

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिलाओं का वॉल्ट, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

एथलेटिक्स: महिलाओं का हेप्टाथलॉन, 100 मीटर हर्डल्स, महिलाओं का हेप्टाथलॉन, हाई जंप, महिलाओं का हेप्टाथलॉन, शॉट पुट, महिलाओं का हेप्टाथलॉन, 200 मीटर, पुरुषों की ट्रिपल जंप, क्वालिफाइंग राउंड, पुरुषों की हाई जंप, क्वालिफाइंग राउंड, पुरुषों की 100 मीटर दौड़, राउंड 1, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, हीट्स, महिलाओं की ट्रिपल जंप, फाइनल, मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, फाइनल, महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़, फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों की टीम, फाइनल, महिलाओं की टीम, फाइनल

बॉक्सिंग: पुरुषों का 70 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 51 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 65 किग्रा, शुरुआती राउंड

फेंसिंग: महिलाओं का सेबर इंडिविजुअल

हॉकी: कोरिया बनाम भारत, पुरुषों का पूल A

कबड्डी: चीनी ताइपे बनाम भारत, पुरुषों का ग्रुप A, जापान बनाम भारत, महिलाओं का ग्रुप A

रोइंग: पुरुषों का क्वाड्रपल स्कल्स, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), लाइटवेट पुरुषों का डबल स्कल्स, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

शूटिंग: पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और टीम, क्वालिफ़िकेशन, पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल, फाइनल, पुरुषों का 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन, एलिमिनेशन, स्कीट मिक्स्ड टीम, क्वालिफ़िकेशन और मेडल राउंड

स्क्वैश: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

तैराकी: पुरुषों का 50 मीटर बटरफ़्लाई, पुरुषों का 800 मीटर फ्रीस्टाइल, पुरुषों का 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले

टेबल टेनिस: पुरुषों की टीम, फाइनल, महिलाओं की टीम, फाइनल, पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

वुशु: पुरुषों का सांडा 56 किग्रा, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), पुरुषों का सांडा 75 किग्रा, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर), महिलाओं का सांडा 52 किग्रा, फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर, महिलाओं का सांडा 60 किग्रा, फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

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25 सितंबर

एथलेटिक्स: महिलाओं की हेप्टाथलॉन, लंबी कूद, महिलाओं की हेप्टाथलॉन, भाला फेंक, महिलाओं की हेप्टाथलॉन, 800 मीटर, महिलाओं की 400 मीटर, राउंड 1, पुरुषों की 400 मीटर, राउंड 1, पुरुषों की 400 मीटर, सेमी-फाइनल, पुरुषों की 100 मीटर, सेमी-फाइनल, महिलाओं की शॉट पुट,फाइनल, महिलाओं की पोल वॉल्ट,फाइनल, पुरुषों की 100 मीटर,फाइनल, पुरुषों की 10,000 मीटर,फाइनल, पुरुषों की हैमर थ्रो,फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

बॉक्सिंग: पुरुषों का 60 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का +90 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 54 किग्रा, शुरुआती राउंड

फेंसिंग: पुरुषों की फ़ॉइल टीम, महिलाओं की एपी (épée) टीम

हॉकी: जापान बनाम भारत, महिलाओं का पूल B

कबड्डी: पुरुषों का सेमी-फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर, महिलाओं का सेमी-फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

सेपकटकरा: पुरुषों की टीम रेगु, शुरुआती और मेडल राउंड

शूटिंग: 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम, क्वालिफिकेशन और मेडल राउंड, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत और टीम, क्वालिफिकेशन, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन व्यक्तिगत,फाइनल

स्क्वैश: पुरुषों का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, क्वार्टर-फाइनल

सर्फ़िंग: महिलाओं का शॉर्टबोर्ड, राउंड 1, पुरुषों का शॉर्टबोर्ड, राउंड 1, महिलाओं का शॉर्टबोर्ड, राउंड 2।

तैराकी: पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, पुरुषों की 200 मीटर बैकस्ट्रोक, पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल, पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई

टेबल टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुष डबल्स, शुरुआती राउंड, महिला डबल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, क्वार्टर-फाइनल और सेमी-फाइनल

26 सितंबर

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तीरंदाजी: रिकर्व और कंपाउंड इवेंट्स

एथलेटिक्स: पुरुषों की मैराथन, फाइनल, पुरुषों की डेकाथलॉन, 100 मीटर, पुरुषों की डेकाथलॉन,

लंबी कूद, पुरुषों की डेकाथलॉन, शॉट पुट, पुरुषों की डेकाथलॉन, ऊंची कूद, पुरुषों की डेकाथलॉन, 400 मीटर, पुरुषों की जैवलिन थ्रो, क्वालिफाइंग राउंड, महिलाओं की 200 मीटर, राउंड 1, महिलाओं की 200 मीटर, सेमी-फाइनल, पुरुषों की 200 मीटर, राउंड 1, पुरुषों की 200 मीटर, सेमी-फाइनल, महिलाओं की लंबी कूद, क्वालिफाइंग राउंड, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, राउंड 1, पुरुषों की 1500 मीटर, राउंड 1, पुरुषों की शॉट पुट, फाइनल, पुरुषों की ट्रिपल जंप, फाइनल, महिलाओं की 400 मीटर, फाइनल, पुरुषों की 400 मीटर, फाइनल, महिलाओं की 1500 मीटर, फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड, मिक्स्ड डबल्स, शुरुआती राउंड

बॉक्सिंग: पुरुषों का 55 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 90 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 60 किग्रा, शुरुआती राउंड

कैनो/कयाक: पुरुषों का कयाक सिंगल 500 मीटर, पुरुषों का कयाक डबल 500 मीटर, पुरुषों का कयाक फोर 500 मीटर, पुरुषों का कैनो डबल 500 मीटर, महिलाओं का कैनो सिंगल 200 मीटर, महिलाओं का कैनो डबल 500 मीटर, महिलाओं का कयाक डबल 500 मीटर, महिलाओं का कयाक फोर 500 मीटर, मिक्स्ड कयाक डबल 500 मीटर, मिक्स्ड कैनो डबल 500 मीटर

घुड़सवारी: ड्रेसेज व्यक्तिगत, क्वालिफिकेशन

फेंसिंग: महिलाओं की फॉइल टीम, पुरुषों की सेबर टीम

हॉकी: जापान बनाम भारत, पुरुषों का पूल A

शूटिंग: महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोज़िशन (व्यक्तिगत और टीम), क्वालिफिकेशन, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन (व्यक्तिगत), फाइनल

स्क्वैश: पुरुषों का सिंगल्स, सेमी-फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, सेमी-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, सेमी-फाइनल

सर्फ़िंग: पुरुषों का शॉर्टबोर्ड, राउंड 2, महिलाओं का शॉर्टबोर्ड, राउंड 3

टेबल टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, पुरुषों का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, फाइनल

27 सितंबर

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तीरंदाजी: रिकर्व और कंपाउंड इवेंट

एथलेटिक्स: महिलाओं की मैराथन रेस वॉक, फाइनल, पुरुषों की डेकाथलॉन, 110 मीटर बाधा दौड़, पुरुषों की डेकाथलॉन, डिस्कस थ्रो, पुरुषों की डेकाथलॉन, पोल वॉल्ट, पुरुषों की डेकाथलॉन, जैवलिन थ्रो, पुरुषों की डेकाथलॉन, 1500 मीटर, महिलाओं की ऊंची कूद, क्वालिफाइंग राउंड, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़, राउंड 1, पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़, राउंड 1, पुरुषों की लंबी कूद, क्वालिफाइंग राउंड, पुरुषों की 800 मीटर, राउंड 1, महिलाओं की 4x100 मीटर रिले, हीट्स, पुरुषों की ऊंची कूद, फाइनल, महिलाओं की लंबी कूद, फाइनल, महिलाओं की 200 मीटर, फाइनल, पुरुषों की 200 मीटर, फाइनल, महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, फाइनल, महिलाओं की जैवलिन थ्रो, फाइनल, महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज, फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, पुरुषों का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, क्वार्टर-फाइनल

बॉक्सिंग: पुरुषों का 80 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 54 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 60 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का +90 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 65 किग्रा, शुरुआती राउंड

घुड़सवारी: ड्रेसेज व्यक्तिगत, फाइनल

फेंसिंग: महिलाओं की सेबर टीम

हॉकी: भारत बनाम सिंगापुर, महिलाओं का पूल B

कबड्डी: महिलाओं का फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर, पुरुषों का फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर।

कुराश: पुरुषों का -66 किग्रा, पुरुषों का +90 किग्रा, महिलाओं का -57 किग्रा, महिलाओं का -78 किग्रा।

सेपकटकरा: महिलाओं का डबल्स, शुरुआती और मेडल राउंड

शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल, प्रिसिजन स्टेज, पुरुषों का ट्रैप, क्वालिफिकेशन, महिलाओं का ट्रैप, क्वालिफिकेशन

सॉफ्ट टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड

स्क्वैश: पुरुषों का सिंगल्स, फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, फाइनल, पुरुषों की टीम, शुरुआती और क्वार्टर-फाइनल राउंड, महिलाओं की टीम, शुरुआती और क्वार्टर-फाइनल राउंड

सर्फ़िंग: पुरुषों का शॉर्टबोर्ड, राउंड 3, पुरुषों का शॉर्टबोर्ड, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का शॉर्टबोर्ड, क्वार्टर-फाइनल

टेबल टेनिस: पुरुषों का डबल्स, सेमी-फाइनल और फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, सेमी-फाइनल और फाइनल

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

वॉलीबॉल: पुरुषों का पूल C, शुरुआती राउंड

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28 सितंबर

तीरंदाजी: रिकर्व और कंपाउंड इवेंट्स

एथलेटिक्स: महिलाओं की 800 मीटर दौड़, राउंड 1, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले, हीट्स, पुरुषों की 4x400 मीटर रिले, हीट्स, महिलाओं का डिस्कस थ्रो, फाइनल, महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़, फाइनल, पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़, फाइनल, पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज, फाइनल, पुरुषों की लंबी कूद, फाइनल, पुरुषों की 1500 मीटर दौड़, फाइनल, पुरुषों का जैवलिन थ्रो, फाइनल, महिलाओं की 5000 मीटर दौड़, फाइनल, महिलाओं की 4x100 मीटर रिले, फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों का सिंगल्स, सेमी-फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, सेमी-फाइनल, पुरुषों का डबल्स, सेमी-फाइनल, महिलाओं का डबल्स, सेमी-फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, सेमी-फाइनल

बॉक्सिंग: पुरुषों का 70 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 51 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 75 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 55 किग्रा, शुरुआती राउंड, पुरुषों का 90 किग्रा, शुरुआती राउंड, महिलाओं का 60 किग्रा, शुरुआती राउंड

क्रिकेट: भारत बनाम ग्रुप A की रनर-अप टीम, पुरुषों का क्वार्टर-फाइनल

हॉकी: भारत बनाम बांग्लादेश, पुरुषों का पूल A

शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल, रैपिड स्टेज और फाइनल, पुरुषों का ट्रैप, क्वालिफ़िकेशन, महिलाओं का ट्रैप, क्वालिफिकेशन

स्क्वैश: पुरुषों की टीम, शुरुआती और क्वार्टर-फाइनल राउंड, महिलाओं की टीम, शुरुआती और क्वार्टर-फाइनल राउंड

सर्फिंग: पुरुषों का शॉर्टबोर्ड, सेमी-फाइनल और मेडल मुकाबले, महिलाओं का शॉर्टबोर्ड, सेमी-फाइनल और मेडल मुकाबले

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

वॉलीबॉल: पुरुषों का पूल C, शुरुआती राउंड

29 सितंबर

तीरंदाजी: रिकर्व और कंपाउंड इवेंट्स

एथलेटिक्स: पुरुषों का पोल वॉल्ट, फाइनल, महिलाओं की हाई जंप, फाइनल, महिलाओं का हैमर थ्रो, फाइनल, महिलाओं की 800 मीटर दौड़, फाइनल, पुरुषों की 800 मीटर दौड़, फाइनल, पुरुषों की 5000 मीटर दौड़, फाइनल, मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले, फाइनल, महिलाओं की 4x400 मीटर रिले, फाइनल, पुरुषों की 4x400 मीटर रिले, फाइनल

बैडमिंटन: पुरुषों का सिंगल्स, फाइनल, महिलाओं का सिंगल्स, फाइनल, पुरुषों का डबल्स, फाइनल, महिलाओं का डबल्स, फाइनल, मिक्स्ड डबल्स, फाइनल

बॉक्सिंग: पुरुषों का 60 किग्रा, सेमी-फाइनल, पुरुषों का 80 किग्रा, सेमी-फाइनल, पुरुषों का +90 किग्रा, सेमी-फाइनल, महिलाओं का 54 किग्रा, सेमी-फाइनल, महिलाओं का 65 किग्रा, सेमी-फाइनल

शूटिंग: पुरुषों का ट्रैप, क्वालिफिकेशन और फाइनल, महिलाओं का ट्रैप, क्वालिफिकेशन और फाइनल

सॉफ्ट टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का सिंगल्स, शुरुआती राउंड

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड, पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड, महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

ट्रैक साइक्लिंग: पुरुषों का स्प्रिंट, पुरुषों का टीम स्प्रिंट, पुरुषों का कीरिन, पुरुषों का ओमनीयम, पुरुषों का मैडिसन, महिलाओं का स्प्रिंट, महिलाओं का टीम स्प्रिंट, महिलाओं का कीरिन, महिलाओं का टीम परस्यूट, महिलाओं का ओमनीयम, महिलाओं का मैडिसन

वॉलीबॉल: पुरुषों का पूल C, शुरुआती राउंड

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30 सितंबर

तीरंदाजी: कंपाउंड इवेंट्स, मेडल राउंड

बॉक्सिंग: पुरुषों का 55kg, सेमी-फाइनल,पुरुषों का 70kg, सेमी-फाइनल,पुरुषों का 90kg, सेमी-फाइनल,महिलाओं का 51kg, सेमी-फाइनल,महिलाओं का 60kg, सेमी-फाइनल,महिलाओं का 75kg, सेमी-फाइनल

कैनो/कयाक: पुरुषों का कयाक सिंगल स्लैलम,महिलाओं का कैनो सिंगल स्लैलम,पुरुषों का कयाक क्रॉस,महिलाओं का कयाक क्रॉस

गोल्फ़: पुरुषों का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 1,महिलाओं का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 1

हॉकी: महिलाओं का सेमी-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

जूडो: महिलाओं का -48kg, शुरुआती राउंड और मेडल मुकाबले

स्पोर्ट क्लाइंबिंग: पुरुषों का स्पीड 4, क्वालिफिकेशन,महिलाओं का स्पीड 4, फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, शुरुआती राउंड,पुरुषों का डबल्स, शुरुआती राउंड,महिलाओं का डबल्स, शुरुआती राउंड

ट्रैक साइक्लिंग: पुरुषों का स्प्रिंट,पुरुषों का टीम स्प्रिंट,पुरुषों का कीरिन,पुरुषों का ओमनीयम,पुरुषों का मैडिसन,महिलाओं का स्प्रिंट,महिलाओं का टीम स्प्रिंट,महिलाओं का कीरिन,महिलाओं का टीम परस्यूट,महिलाओं का ओमनीयम,महिलाओं का मैडिसन

रेसलिंग: पुरुषों का ग्रीको-रोमन 67kg, शुरुआती और मेडल राउंड,पुरुषों का ग्रीको-रोमन 87kg, शुरुआती और मेडल राउंड,महिलाओं का 68kg, शुरुआती और मेडल राउंड

1 अक्टूबर

बॉक्सिंग: कोई इवेंट लिस्टेड नहीं है

क्रिकेट: पुरुषों का सेमी-फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

गोल्फ: पुरुषों का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 2, महिलाओं का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 2

हॉकी: पुरुषों का सेमी-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

जूडो: महिलाओं का -57kg, शुरुआती राउंड और मेडल मुकाबले, महिलाओं का -70kg, शुरुआती राउंड और मेडल मुकाबले

रग्बी सेवन्स: महिलाओं का शुरुआती राउंड

शूटिंग: पुरुषों का 25m रैपिड फायर पिस्टल, क्वालिफिकेशन स्टेज 2 और फाइनल

स्पोर्ट क्लाइंबिंग: पुरुषों का स्पीड 4, फाइनल, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, क्वार्टर-फाइनल, पुरुषों का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल, महिलाओं का डबल्स, क्वार्टर-फाइनल

ताइक्वांडो: महिलाओं का व्यक्तिगत पूमसे, सेमी-फाइनल और फाइनल

वॉलीबॉल: पुरुषों का क्वार्टर-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रेसलिंग: पुरुषों का ग्रीको-रोमन 60kg, शुरुआती और मेडल राउंड, पुरुषों का ग्रीको-रोमन 77kg, शुरुआती और मेडल राउंड, पुरुषों का ग्रीको-रोमन 97kg, शुरुआती और मेडल राउंड, महिलाओं का 62kg, शुरुआती और मेडल राउंड

यह भी पढ़ें: अब पता चलेगा, कितना दम है Team India में? एशियन गेम्स में सितारे, वनडे में बेंच की परीक्षा

2 अक्टूबर

तीरंदाजी: रिकर्व इवेंट्स, मेडल राउंड

बॉक्सिंग: पुरुषों का 55kg, फाइनल, पुरुषों का 60kg, फाइनल, पुरुषों का 70kg, फाइनल, पुरुषों का 80kg, फाइनल, पुरुषों का 90kg, फाइनल, पुरुषों का +90kg, फाइनल, महिलाओं का 51kg, फाइनल, महिलाओं का 54kg, फाइनल, महिलाओं का 60kg, फाइनल, महिलाओं का 65kg, फाइनल, महिलाओं का 75kg, फाइनल

कैनो/कयाक: पुरुषों का कयाक सिंगल स्लैलम, महिलाओं का कैनो सिंगल स्लैलम, पुरुषों का कयाक क्रॉस, महिलाओं का कयाक क्रॉस

ई-स्पोर्ट्स: लीग ऑफ लेजेंड्स

गोल्फ: पुरुषों का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 3, महिलाओं का व्यक्तिगत और टीम, राउंड 3

हॉकी: महिलाओं का मेडल/क्लासिफिकेशन मैच, क्वालिफिकेशन पर निर्भर

रग्बी सेवन्स: महिलाओं का शुरुआती राउंड

स्क्वैश: पुरुष टीम, फाइनल, महिला टीम, फाइनल

टेनिस: पुरुष सिंगल्स, सेमी-फाइनल, पुरुष डबल्स, सेमी-फाइनल, महिला डबल्स, सेमी-फाइनल

वॉलीबॉल: पुरुष सेमी-फाइनल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रेसलिंग: पुरुष फ्रीस्टाइल 65kg, शुरुआती और मेडल राउंड, पुरुष फ्रीस्टाइल 125kg, शुरुआती और मेडल राउंड, महिला 50kg, शुरुआती और मेडल राउंड, महिला 76kg, शुरुआती और मेडल राउंड

3 अक्टूबर

तीरंदाजी: रिकर्व इवेंट्स, मेडल राउंड

क्रिकेट: पुरुषों का ब्रॉन्ज मेडल मैच/फाइनल (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

गोल्फ: पुरुषों का व्यक्तिगत और टीम इवेंट, फाइनल राउंड, महिलाओं का व्यक्तिगत और टीम इवेंट, फाइनल राउंड

हॉकी: पुरुषों का मेडल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रग्बी सेवन्स: महिलाओं का सेमी-फाइनल, क्लासिफिकेशन और मेडल मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

ताइक्वांडो: महिलाओं का 57kg क्योरुगी, शुरुआती राउंड और मेडल मुकाबले, महिलाओं का +67kg क्योरुगी, शुरुआती राउंड और मेडल मुकाबले

टेनिस: पुरुषों का सिंगल्स, फाइनल, पुरुषों का डबल्स, फाइनल, महिलाओं का डबल्स, फाइनल

वॉलीबॉल: पुरुषों का मेडल/क्लासिफिकेशन मैच (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

रेसलिंग: पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57kg, शुरुआती और मेडल राउंड, पुरुषों की फ्रीस्टाइल 74kg, शुरुआती और मेडल राउंड, पुरुषों की फ्रीस्टाइल 97kg, शुरुआती और मेडल राउंड, महिलाओं की 53kg, शुरुआती और मेडल राउंड, महिलाओं की 57kg, शुरुआती और मेडल राउंड

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