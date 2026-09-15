scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कलेश-कष्ट ना हो' गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति पूजा, पत्नी सुनीता से बनाई दूरी! मांगी मन्नत

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच रिश्ते को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. गणेश चतुर्थी पर दोनों अलग-अलग नजर आए. गोविंदा और सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अलग-अलग पूजा की, जिससे दोनों के बीच दूरियां दिखीं.

Advertisement
X
गोविंदा ने मांगी मन्नत (Photo: Social Media)
गोविंदा ने मांगी मन्नत (Photo: Social Media)

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहुजा के रिश्ते को लेकर पिछले कुछ समय से खबरें सुर्खियों में हैं. ऐसे में इस साल गणेश चतुर्थी पर दोनों एक साथ नजर नहीं आए, जिसने चर्चाओं को और बढ़ा दिया. 

सोमवार 14 सितंबर को सुनीता आहुजा ने अपने बच्चों टीना अहूजा और यशवर्धन अहूजा के साथ घर पर गणपति बप्पा का स्वागत किया. इस दौरान गोविंदा अमेरिका में थे, इसलिए वो पूजा में शामिल नहीं हो सके. सुनीता ने पैपराजी से बातचीत में कहा था, 'गोविंदा जी अमेरिका में हैं, रात को वापस आएंगे. अगर थके हुए, तो आज दर्शन के लिए नहीं आएंगे, कल आएंगे. ये उनका घर है, तो उन्हें आना ही है.'

देर रात अमेरिका से वापस लौटने के बाद गोविंदा सीधे परिवार के पास गए और गणपति के दर्शन किए. उन्होंने बच्चों टीना और यशवर्धन के साथ मिलकर पूजा-अर्चना की और बप्पा से आशीर्वाद लिया. लेकिन इस बार सुनीता आहूजा इन तस्वीरों और वीडियो में नजर नहीं आईं.

सम्बंधित ख़बरें

Govinda misses Ganesh Chaturthi celebrations with Sunita Ahuja
गोविंदा के बिना सुनीता ने की गणपति की पूजा, बच्चों संग चहकीं
Sunita Ahuja
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने ढोल-नगाड़ों से किया बप्पा का स्वागत
Neelam Kothari breaks silence off screen romance with Govinda
शादीशुदा गोविंदा के प्यार में रहीं नीलम? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी
Sunita Ahuja On Ganesh Chaturthi
सुनीता आहूजा ने गणपति बप्पा के सामने रखी अपनी इच्छा, मांगी खुशियां
Govinda
'बहुत सी बातें आसमान में लिखी गई हैं' बोले गोविंदा, छिपाया दर्द!

गोविंदा-सुनीता में दूरियां
एक एजेंसी से बातचीत में गोविंदा ने बताया कि उनके परिवार में गणपति मनाने की परंपरा सालों पुरानी है, जो उनकी मां से चली आ रही है. उन्होंने कहा, 'अब मेरा बेटा यशवर्धन इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है.' गोविंदा ने बेटे के उज्ज्वल भविष्य और बेटी टीना के लिए भी प्रार्थना की. गोविंदा ने कहा कि गणपति बाप्पा से प्रार्थना है कि हमें रिद्धि-सिद्धि प्रदान करें. हमारी जिंदगी में किसी तरह का कलेश, कष्ट और बाधा ना आए. हालांकि, इस दौरान उन्होंने पत्नी सुनीता का जिक्र नहीं किया.  

Advertisement

गोविंदा और सुनीता आहूजा के शादीशुदा रिश्ते को लेकर पिछले कुछ महीनों से तरह-तरह की खबरें आ रही हैं. सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की थी, लेकिन 19 अगस्त 2026 को उन्होंने इसे वापस ले लिया. इसके अलावा सुनीता ने गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए थे. इस पर गोविंदा की तरफ से कानूनी नोटिस जारी किया गया है. उनके टीम ने साफ किया है कि गोविंदा अपने निजी जीवन को लेकर फैलाई जा रही झूठी खबरों और AI से बनाए गए कंटेंट के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का दावा ठोक सकते हैं. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सीधा थर्ड लेन में आकर...', गुरुग्राम ह‍िट&रन केस पीड़‍िता ने बयां की आपबीती |
    AI, मेंस्ट्रुअल लीव, पिंक बूथ और हॉस्टल... DUSU मेनिफेस्टो में ABVP-NSUI का जेन-जी ट्रेंड्स पर फोकस! |
    Asian Games 2026: क्रिकेट से कबड्डी तक एक्शन, किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी? |
    3 साल के बच्चे को घसीटकर काटता रहा आवारा कुत्ता, CCTV में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हमला |
    'बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो सोचा जाएगा', सपा संग गठबंधन की अटकलों पर बोले संजय निषाद |
    जब जंग में पहली बार टैंक से लड़ाई हुई, इस देश के खिलाफ हुआ था इस्तेमाल |
    'कलेश-कष्ट ना हो' गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति पूजा, पत्नी सुनीता से बनाई दूरी! मांगी मन्नत |
    अमरोहा में अंतिम संस्कार के दौरान खूनी संघर्ष! चिता की लकड़ी उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े लोग, कई घायल |
    आर्थिक मदद से पेंशन और सस्ते कर्ज तक... किसानों के काम की हैं ये 4 सरकारी योजनाएं |
    रश्म‍िका मंदाना से लेकर नाना पाटेकर तक, बप्पा की भक्त‍ि से सराबोर सबका घर
    Advertisement