scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो सोचा जाएगा', सपा संग गठबंधन की अटकलों पर बोले संजय निषाद

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सपा नेता माता प्रसाद पांडे से मुलाकात को लेकर सफाई दी है. उन्होंने बताया कि वो शिष्टाचार के नाते उनकी तबीयत पूछने गए थे. हालांकि इस मुलाकात के बाद निषाद पार्टी और सपा के गठबंधन की अटकलें सामने आ रही थीं. इसे लेकर संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी अपने दरवाजे बंद करती है, तो वो इस बारे में सोच सकते हैं.

Advertisement
X
संजय निषाद ने माता प्रसाद से मिलने की असल वजह बताई. (Photo- FB/Sanjay Nishad)
संजय निषाद ने माता प्रसाद से मिलने की असल वजह बताई. (Photo- FB/Sanjay Nishad)

NDA के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हाल ही में सपा नेता माता प्रसाद पांडे से मिले थे. यूपी चुनावों से पहले इस मुलाकात ने सपा के साथ गठबंधन की अटकलें बढ़ा दी थीं. इस बीच संजय निषाद ने खुद सारी स्थिति साफ कर दी है.

आजतक से बात करते हुए संजय निषाद ने माता प्रसाद पांडे से मुलाकात पर सफाई दी. सपा के साथ गठबंधन की संभावना को लेकर उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपने दरवाजे बंद करती है, तो वो इस बारे में सोच सकते हैं.

संजय निषाद ने कहा, 'माता प्रसाद पांडे मेरे पुराने साथी और मार्गदर्शक रहे हैं. उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं शिष्टाचार के नाते उनसे मिलने गया था. जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से बातचीत होती है. इस दौरान विनोद साहनी की हत्या के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.'

सम्बंधित ख़बरें

bjp Then vs Now strategy
'SP से बेहतर BJP क्यों?' PDA के जवाब में भाजपा का चुनावी प्लान
Mayawati praises BSP workers
राजस्थान निकाय चुनाव में BSP की 'बड़ी' जीत, मायावती बोलीं- धांधली न होती तो...
अखिलेश के PDA वाले दांव पर भारी पड़ेगा योगी का 'सनातन कार्ड'? देखें 10 तक
शिवमहापुराण कथा में शामिल होकर CM योगी ने क्या दिया सियासी संदेश? देखें 7 तक
यूपी चुनाव में अखिलेश का PDA चलेगा या बीजेपी का हिंदुत्व? देखें विशेष

'अगर बीजेपी अपने दरवाजे बंद करेगी तो...'

आगामी यूपी चुनावों में सपा के साथ गठबंधन की अटकलों पर भी संजय निषाद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'जब समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए थे, तब मैं बीजेपी के साथ आया था. अब अगर बीजेपी अपने दरवाजे बंद करेगी, तो हमें भी आगे के बारे में सोचना पड़ेगा. हम उसी के साथ रहेंगे जो निषाद समाज के मुद्दों को हल करेगा और सरकार से जुड़े मामलों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा.'

Advertisement

'2024 में निषादों की अनदेखी से हुआ नुकसान'

2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए संजय निषाद ने बीजेपी को नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी ने निषाद समाज के मुद्दों पर चर्चा नहीं की, जिसका खामियाजा हार की शक्ल में भुगतना पड़ा. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों पर बात हुई थी और गठबंधन को शानदार जीत मिली थी.

यह भी पढ़ें: सपा नेता माता प्रसाद पांडेय से मिले संजय निषाद, यूपी में पाला बदलने की अटकलें फिर तेज

संजय निषाद ने बताया कि उनकी बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह से भी बातचीत हुई है, जहां उन्होंने अपनी मांगें रख दी हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'पिछली बार हमें 16 सीटें मिली थीं. इस बार हम उससे ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं. जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी, वहां हम मेहनत करके हर हाल में जीतेंगे.'

संजय निषाद ने ये भी दावा किया कि उनके बीजेपी के साथ आने के बाद से पार्टी ने लगातार कई राज्यों में जीत दर्ज की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब जंग में पहली बार टैंक से लड़ाई हुई, इस देश के खिलाफ हुआ था इस्तेमाल |
    'कलेश-कष्ट ना हो' गोविंदा ने बच्चों संग की गणपति पूजा, नहीं नजर आईं सुनीता, मांगी मन्नत |
    अमरोहा में अंतिम संस्कार के दौरान खूनी संघर्ष! चिता की लकड़ी उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े लोग, कई घायल |
    आर्थिक मदद से पेंशन और सस्ते कर्ज तक... किसानों के काम की हैं ये 4 सरकारी योजनाएं |
    रश्म‍िका मंदाना से लेकर नाना पाटेकर तक, बप्पा की भक्त‍ि से सराबोर सबका घर |
    नीता अंबानी के घर एंटीलिया में गणेशोत्सव पर स्टारकिड्स ने लूटी सारी लाइमलाइट |
    Gold Silver Price Fall: सस्‍ता हुआ सोना और चांदी, दिल्‍ली से मुंबई तक इतने घट गए दाम |
    कनेक्शन ऑन से अचानक ऑफ! Gen Z को Ghosting क्यों करती है परेशान? |
    बच्चों के यौन शोषण पर Meta का बड़ा कदम, भारतीय एजेंसियों को मिलेगी जानकारी |
    'बैंक-MNC सब जगह कास्टिंग काउच, पर बेकार में बदनाम शोबिज', एक्ट्रेस का दावा- ताली एक हाथ से नहीं बजती
    Advertisement