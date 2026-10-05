scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जहां सांस लेना भी मुश्किल, वहां मिली नई छिपकली, 4800 मीटर ऊपर वैज्ञानिकों की खोज

पेरू के एंडीज में वैज्ञानिकों को 4800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर छिपकली की नई प्रजाति मिली है. 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी यह छिपकली चट्टानों के बीच रहती है. नर-मादा के शरीर पर अलग निशान पाए जाते हैं.

Advertisement
X
ये है पेरू के एंडीज पर्वतों में मिली नई छिपकली. (Photo: AFP)
ये है पेरू के एंडीज पर्वतों में मिली नई छिपकली. (Photo: AFP)

पेरू के एंडीज इलाके में वैज्ञानिकों को छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है. यह छिपकली दक्षिणी पेरू के अरेक्विपा इलाके में 4800 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मिली है. इसका नाम लिओलेमस आर्किपेंसिस रखा गया है. यह छिपकली काफी छोटी है और इसकी लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर के बीच है.

इस छिपकली के शरीर पर खास तरह के निशान हैं. नर और मादा के निशान एक जैसे नहीं हैं. मादा की पीठ पर चौकोर धब्बे होते हैं, जबकि नर की पीठ पर तिरछे धब्बे पाए जाते हैं. नर के शरीर पर सफेद स्केल्स भी हैं. ये उसे चट्टानों के बीच छिपने में मदद करते हैं. यह छिपकली पौधे खाने के साथ मकड़ियों, बीटल, ट्रू बग्स और कीड़ों के लार्वा जैसे छोटे जीव भी खाती है.

यह भी पढ़ें: अब पेजर में हिज्बुल्लाह जैसी सेंध नहीं लग पाएगी, भारतीय कंपनी ने किया कमाल

सम्बंधित ख़बरें

Quantum Key Distribution
भारत ने बना ली भविष्य की दुनिया बनाने वाली क्वांटम Key डिस्ट्रीब्यूशन
blue-footed boobys
नीले पैरों वाला ये पक्षी है खास, मछली से जुड़ा है इसके रंग का राज
Mission Shakti
भारत ने मार गिराया अपना उपग्रह... अमेरिका भी रह गया था हैरान!
Siberia lab accident
रूसी लैब में हुआ हादसा क्या वुहान पार्ट-2 है? यह कितना खतरनाक
Black Robin
5 से 350... विलुप्ति की कगार पर खड़े इस पक्षी की बदली किस्मत

यह नई छिपकली दक्षिणी पेरू के अरेक्विपा इलाके में एंडीज के पहाड़ों पर मिली है. यह जगह समुद्र तल से 4,800 मीटर से ज्यादा ऊंची है. यहां काफी ठंड होती है और कई जगहों पर चट्टानी जमीन है. वैज्ञानिकों ने इस इलाके में मिली छिपकली के शरीर और उसके रंग-रूप का ध्यान से स्टडी की. इसके शरीर पर बने निशानों और दूसरी खासियतों की तुलना पहले से पहचानी गई छिपकलियों से की गई. इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे एक नई प्रजाति माना.

Advertisement

New Lizard Species

नर और मादा दिखते हैं अलग

लिओलेमस आर्किपेंसिस की लंबाई सिर्फ 6 से 8 सेंटीमीटर है. लेकिन नर और मादा को उनके शरीर पर बने निशानों से अलग पहचाना जा सकता है. मादा की पीठ पर चौकोर धब्बे होते हैं. वहीं नर की पीठ पर तिरछे धब्बे होते हैं. नर के शरीर पर सफेद स्केल्स भी होते हैं. ये स्केल्स उसे चट्टानों के बीच छिपने में मदद करते हैं. इससे वह आसपास की चट्टानों में आसानी से मिल जाती है.

क्या खाती है ये छिपकली?

यह छिपकली पौधे भी खाती है और छोटे जीव भी. इसके खाने में मकड़ियां, बीटल, ट्रू बग्स और कीड़ों के लार्वा शामिल हैं. यह छिपकली अपने आसपास आसानी से मिलने वाले खाने पर निर्भर करती है. इतनी ऊंचाई पर रहने के बावजूद उसके इलाके में छोटे कीड़े और दूसरे जीव मौजूद हैं, जिन्हें वह खा सकती है.

यह भी पढ़ें: साइबेरिया लैब में बैक्टीरिया को लेकर हुई दुर्घटना कितनी खतरनाक है? क्यों इसे वुहान पार्ट-2 कहा जा रहा

पेरू में छिपकलियों की 296 प्रजातियां

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस खोज से पेरू में पाई जाने वाली छिपकलियों के बारे में जानकारी बढ़ी है. रिसर्च का नेतृत्व करने वाली बायोलॉजिस्ट लिंग हुआमानी-वाल्देरामा ने कहा कि नई प्रजाति की खोज देश की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है. उनके मुताबिक, पेरू में अब तक छिपकली की 296 प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं. अब लिओलेमस आर्किपेंसिस भी इस सूची में शामिल हो गई है.

Advertisement

इस नई प्रजाति पर की गई रिसर्च स्विस वैज्ञानिक जर्नल डाइवर्सिटी में प्रकाशित हुई है. वैज्ञानिकों के लिए ऐसी खोज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि अलग-अलग जीव कहां रहते हैं और अपने आसपास के माहौल में कैसे रहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6 सीटों की जंग... नंदीग्राम-रेजीनगर से तमिलनाडु तक उपचुनाव में कहां कौन मुकाबले में |
    ग्रेटर नोएडा में पार्किंग को लेकर दारोगा से बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल |
    Jodhpuri Aloo Sabji Recipe: दही-सौंफ के तड़के से बनाएं चटपटे जोधपुरी आलू, शेफ रणवीर बरार ने बताई आसान रेसिपी, मिनटों में होगी तैयार |
    56 साल की डॉली बिंद्रा नहीं बन सकीं मां, बार-बार हुए मिसकैरिज, सूनी गोद पर सास ने दिए ताने? |
    गुजरात में रेंट बिल पर बवाल, हड़ताल पर वकील, विरोध में निकाली बाइक रैली |
    आज फिर गिर गया भारतीय शेयर बाजार, HDFC बैंक का स्टॉक धड़ाम... निफ्टी 22400 से नीचे |
    78 साल के हरीश रावत कांग्रेस से बागी क्यों हो रहे? उत्तराखंड में अकेले यात्रा निकालने का क्या मकसद |
    क्रिकेट के बाद टीवी पर छाए ये दिग्गज, होस्टिंग से जीता दर्शकों का दिल |
    जब पहली बार किसी ने पैदल दुनिया का चक्कर पूरा किया |
    अमेरिका के मिशिगन से काशी तक का सफर: दिवंगत चाचा का 'अंतिम फर्ज' निभाने वाराणसी पहुंचे जैक्सन, विधि-विधान से किया पिंडदान
    Advertisement