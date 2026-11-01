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हमले के बाद टाइगर श्रॉफ के पहले पब्लिक इवेंट की अफवाह, एक्टर की टीम का आया रिएक्शन

टाइगर श्रॉफ की टीम ने 3 नवंबर को बुक लॉन्च में अभिनेता के शामिल होने की खबरों का खंडन किया. टाइगर श्रॉफ की टीम ने स्पष्ट किया है कि 3 नवंबर को होने वाले एक बुक लॉन्च में एक्टर शामिल नहीं होंगे.

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टाइगर श्रॉफ को लेकर अपडेट (Photo: Instagram/@tigerjackieshroff)
टाइगर श्रॉफ को लेकर अपडेट (Photo: Instagram/@tigerjackieshroff)

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के 3 नवंबर को होने वाले एक बुक लॉन्च इवेंट में शामिल होने की खबरों को उनकी टीम ने सिरे से खारिज कर दिया है. पिछले दिनों मुंबई के जुहू इलाके में उनकी कार पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद यह माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम के जरिए टाइगर पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आएंगे.

हालांकि, अब एक्टर के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि इन अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और टाइगर इस बुक लॉन्च कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं.

टीम ने खबरों को बताया गलत
हाल ही में मीडिया गलियारों में यह चर्चा जोरों पर थी कि टाइगर श्रॉफ 3 नवंबर को आयोजित एक बुक लॉन्च इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे. लेकिन उनकी पीआर टीम और प्रवक्ता ने इन सभी अटकलों पर पूर्णविराम लगा दिया है. प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि 3 नवंबर के कार्यक्रम में टाइगर के शामिल होने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार हैं. उन्होंने फैंस और मीडिया से अपील की है कि ऐसी झूठी खबरों पर यकीन न करें.

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किस किताब के लॉन्च से जोड़ा जा रहा था नाम?
सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ, मशहूर मॉडल और फिटनेस फ्रीक क्लाउडिया सिएस्ला की नई किताब के विमोचन में पहुंचने वाले हैं. क्लाउडिया की इस किताब का नाम 'बियॉन्ड वेट लॉस: ईटिंग, हीलिंग एंड एजिंग विद क्लाउडियाज कॉन्सेप्ट' है. जैसे ही यह खबर बाहर आई, टाइगर के फैंस उन्हें सार्वजनिक तौर पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हो गए थे, लेकिन अब टीम की सफाई के बाद फैंस को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा.

गोलीबारी के बाद पहला पब्लिक अपीयरेंस!
टाइगर श्रॉफ के इस संभावित कार्यक्रम को लेकर हर तरफ चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही थी, क्योंकि 18 अक्टूबर को मुंबई के पॉश इलाके जुहू में उनकी गाड़ी पर अचानक गोलीबारी हुई थी. हालांकि, राहत की बात यह रही कि उस भयानक हादसे में टाइगर पूरी तरह से सुरक्षित बच गए थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी.

इस घटना के बाद से ही एक्टर मीडिया और सार्वजनिक जगहों से दूरी बनाए हुए थे, जिसके चलते 3 नवंबर के इवेंट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं.

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