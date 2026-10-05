scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब पेजर में हिज्बुल्लाह जैसी सेंध नहीं लग पाएगी, भारतीय कंपनी ने किया कमाल

हिज्बुल्लाह के पेजर फटने के बाद भारत की एक कंपनी ने नया सुरक्षित बातचीत वाला सिस्टम बना लिया है. यह मोबाइल नेटवर्क के बिना चलता है. फौजी इससे 7 किलोमीटर तक सुरक्षित बात कर सकते हैं. दुश्मन सुन नहीं सकता.

Advertisement
X
भारतीय कंपनी ने फौज के लिए सिक्योर्ड कम्यूनिकेशन का तरीका निकाला है. (Photo:X/@TheMilObserverr)
भारतीय कंपनी ने फौज के लिए सिक्योर्ड कम्यूनिकेशन का तरीका निकाला है. (Photo:X/@TheMilObserverr)

साल 2024 में लेबनान में हेजबुल्लाह के लोगों के पेजर और वॉकी-टॉकी अचानक फट गए थे. बहुत लोग मारे गए और घायल हुए. पता चला कि दुश्मन ने उन उपकरणों में पहले से ही खतरा छिपा रखा था. इस घटना ने सबको चौंका दिया. अगर बातचीत के सामान में ही धोखा हो सकता है तो फौज कैसे सुरक्षित रहेगी. 

इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की IDR नाम की कंपनी ने अपना खुद का नया सिस्टम बना लिया है. अब भारतीय जवान मोबाइल टावर या किसी बाहर के नेटवर्क के बिना भी आपस में बात कर सकते हैं. यह सिस्टम बहुत सरल तरीके से काम करता है. हर मशीन एक छोटी सी कड़ी की तरह जुड़ी रहती है. 

अगर एक मशीन खराब हो जाए या दुश्मन उसे रोक दे तो दूसरी मशीनों के जरिए संदेश अपने आप आगे बढ़ जाता है. इसे मेश नेटवर्क कहते हैं. मतलब जाल की तरह कई रास्ते बने रहते हैं. साथ में बातचीत को कोड में बदल दिया जाता है ताकि दुश्मन सुन भी ले तो समझ न सके. कंपनी का कहना है कि यह करीब सात किलोमीटर तक चल सकता है. पहाड़ों में, जंगलों में या जहां मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता वहां भी जवान एक-दूसरे से बात कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Mission Shakti
भारत ने मार गिराया अपना उपग्रह... अमेरिका भी रह गया था हैरान!
NORTH KOREA LAUNCHES BALLISTIC MISSILE
नॉर्थ कोरिया ने किया ऐसा मिसाइल परीक्षण, जापान-साउथ कोरिया परेशान
JWALA micro-missile
तैयार हो रही भारत की माइक्रो मिसाइल 'ज्वाला', रॉकेट मोटर्स का टेस्ट सफल
UN में Netanyahu का 'कायर' अटैक! ईरान पर ताबड़तोड़ वार
Netanyahu UN General Assembly
UNGA में नेतन्याहू का हाई ड्रामा, अचानक क्यों लहराया पेजर?
Advertisement

यह भी पढ़ें: चोरी नहीं होगा डेटा, भारत ने बना ली भविष्य की दुनिया बनाने वाली क्वांटम Key डिस्ट्रीब्यूशन

फौज के लिए क्यों जरूरी है

लड़ाई के मैदान में सबसे बड़ी जरूरत है कि अपने लोगों से बातचीत बनी रहे. अगर संपर्क टूट जाए तो आदेश नहीं पहुंचते और नुकसान हो सकता है. पुराने सिस्टम में मोबाइल टावर पर निर्भर रहना पड़ता था. दुश्मन टावर को नष्ट कर दे या सिग्नल जाम कर दे तो सब थम जाता है. 

नया सिस्टम बिना टावर के चलता है और पूरी तरह भारतीय है. इसमें कोई विदेशी हिस्सा नहीं है इसलिए पेजर वाली गलती नहीं हो सकती. सीमा पर तैनात जवान, जंगलों में काम करने वाली टीम या बाढ़ जैसे हालात में राहत पहुंचाने वाले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: साइबेरिया लैब में बैक्टीरिया को लेकर हुई दुर्घटना कितनी खतरनाक है? क्यों इसे वुहान पार्ट-2 कहा जा रहा

भारत अब अपने हथियार और सामान खुद बनाने पर जोर दे रहा है. यह सिस्टम उसी सोच का हिस्सा है. अभी इसकी दूरी सात किलोमीटर है. आगे इसे और दूर तक चलने लायक बनाया जा सकता है. बैटरी भी ज्यादा देर तक चले तो और अच्छा रहेगा. 

Advertisement

अगर सेना इसे अपना लेती है तो जवानों को ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा. दुश्मन की नजर से बचकर बातचीत करना आसान हो जाएगा. छोटी सी घटना से बड़ा सबक लेकर भारत ने अपना रास्ता बना लिया है. अब फौज की बातचीत ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    करोड़पति यूट्यूबर की बांहों में हसीना, गोद में उठाकर झूमा, मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस |
    अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद में नीतीश कुमार की एंट्री? ललन सिंह से हुई चर्चा |
    Masoor Dal Kofta: मलाई कोफ्ता छोड़िए, घर में रखी मसूर दाल से बनाएं फूले-फूले दाल कोफ्ता, रोटी-चावल संग लगेंगे टेस्टी |
    मान सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने CMO भ्रष्टाचार मामले में दिए CBI जांच के आदेश |
    ओडिशा, झारखंड, बिहार होते हुए यूपी... बेल्जियम की मशीन लेकर 308 पहिये वाला 'महाबली' ट्रक कहां पहुंचा? जानिए ताजा अपडेट |
    30 लाख का कर्ज... चली गई नौकरी, माता-पिता को बताने में लग रहा है डर, AI इंजीनियर ने मांगी मदद |
    फ्लाईदुबई हमले के आरोपी हमाम अल-हम्मामी ने, पहले भी बनाई थी विमान क्रैश की योजना |
    सेंट्रल विस्टा प्लान में 135 साल पुरानी लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा |
    स्वामी प्रसाद को एक दर्जन, तो कांग्रेस को चाहिए 200 सीटें... UP में किस दल की 'Wish list' में कितनी सीटें |
    Flydubai के 'आतंकी' पायलट ने मिड-एयर विमान के इंजन भी बंद कर दिए थे? रिपोर्ट से मचा हड़कंप
    Advertisement