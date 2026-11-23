मेष

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं. परिवार से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी. मन भावुक रह सकता है और थोड़ा आलस्य भी महसूस होगा. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी और कामकाज में प्रगति के संकेत हैं. जरूरी टिप- कम बोलें. शुभ रंग- क्रीम. उपाय- गाय को रोटी खिलाएं.

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वृष

प्रॉपर्टी से जुड़े काम बन सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ मतभेद होने की आशंका है. आपकी मैनेजमेंट क्षमता में सुधार होगा और मन में नए विचार आएंगे. उन्नति के रास्ते खुलेंगे, हालांकि व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें. शुभ रंग- भूरा. उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें.

मिथुन

रुके हुए काम पूरे होंगे और मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. आपके प्रयास सफल होंगे. प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलने के योग हैं. सेहत अच्छी रहेगी और व्यापार से जुड़े अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग- नारंगी. उपाय- किसी गरीब को फल दान करें.

कर्क

आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और कुछ नया करने की योजना बन सकती है. रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे. लोन लेकर कोई काम करने की योजना फिलहाल टालें और लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. जरूरी टिप- कर्ज लेने से बचें. शुभ रंग- गुलाबी. उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें.

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सिंह

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा. धन लाभ के रास्ते बनाने के लिए प्रयास तेज करने होंगे. कई दिनों से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और व्यापार से जुड़े काम भी बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें. शुभ रंग- हल्का लाल. उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

कन्या

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है. करियर को आगे बढ़ाने की चिंता रहेगी, लेकिन किसी बहस में उलझने से बचें. पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें. व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें. शुभ रंग- केसरिया. उपाय- चींटियों को आटा खिलाएं.

तुला

मान-सम्मान में वृद्धि होगी और सकारात्मक सोच से लाभ मिलेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. मन की निराशा दूर होगी और उन्नति के नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग- क्रीम. उपाय- गाय को चारा खिलाएं.

वृश्चिक

नया काम शुरू करने की योजना बन सकती है. निवेश के लिहाज से दिन अच्छा है और आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं. हालांकि, अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें.

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जरूरी टिप- गुस्से से बचें. शुभ रंग- गुलाबी. उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें.

धनु

किसी बात को लेकर मन में चिंता रह सकती है. कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें और अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें. दूसरों के कहने पर अपने विचार न बदलें. काम पर पूरा ध्यान देने से व्यापार में लाभ के योग बन सकते हैं.

जरूरी टिप- कम बोलें. शुभ रंग- सफेद. उपाय- मां दुर्गा की आरती करें.

मकर

कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हो सकती है. किसी भी काम को टालने से बचें और अपने कार्यों में लापरवाही न करें. किसी को पैसा उधार देने से बचना बेहतर होगा. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें. शुभ रंग- नीला. उपाय- किसी गरीब को फल दान करें.

कुंभ

कामकाज में तेजी आएगी और नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है. दूसरों पर बेवजह शक करने से बचें और अपनी सोच सकारात्मक रखें. नशे की आदत वाले लोगों की संगति से दूरी बनाकर रखें. व्यापार में लाभ मिलने के योग हैं.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें. शुभ रंग- आसमानी. उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं.

मीन

किसी दूर स्थान से शुभ समाचार मिल सकता है. करीबी लोगों के साथ मतभेद बढ़ाने से बचें और अपनी बात विनम्रता से रखें. मन में बेवजह शंका न पालें और एक बार फैसला लेने के बाद उस पर कायम रहें. व्यापार में लाभ होने के योग हैं.

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जरूरी टिप- गुस्से से बचें. शुभ रंग- गुलाबी. उपाय- किसी गरीब को फल दान करें.

आज का उपाय

यदि घर में पैसों की कमी रहती है तो घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और टूटे-फूटे या खराब सामान को बाहर निकाल दें. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में श्रृंगार सामग्री, लाल चुनरी या लाल साड़ी अर्पित करें. मां लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं. इसके बाद 11 कन्याओं को प्रसाद बांटें और घर में सुख-समृद्धि व आर्थिक खुशहाली के लिए मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें.

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