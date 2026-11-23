उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रविवार को एक तेज रफ्तार पिकअप और ई-रिक्शा के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी.

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पुलिस के मुताबिक, सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा पुलिस स्टेशन एरिया के कुछ ग्रामीण काम के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे. वे ट्रेन पकड़ने के लिए फतेहपुर टाउन से एक ई-रिक्शा में सवार होकर बाराबंकी आ रहे थे.

फतेहपुर-देवा रोड पर सालारपुर गांव के पास पहुंचते ही ई-रिक्शा की सामने से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे ई-रिक्शा में सवार यात्री और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

मृतकों की पहचान राजकुमार (29), राम विलास (24) और सोनी (35) के रूप में हुई है.

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वहीं, घायलों में जितेंद्र (38), प्रवेश (30), रणधीर (35), रिंकू यादव (27) और ई-रिक्शा ड्राइवर मैनुद्दीन (27) शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है.

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रवीना त्यागी ने बताया कि पिकअप ड्राइवर अंकित मौर्य को डिटेन कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

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