महाराष्ट्र के अकोला में वीडियो कॉल पर बात करते हुए चलती ट्रेन से उतरने की जल्दबाजी एक 24 साल के युवक की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन अकोला रेलवे पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की तत्परता ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.

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अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रात करीब 9:30 बजे हुए इस घटनाक्रम में युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था. मौके पर मौजूद ASI राजेश नागरे ने बिना समय गंवाए दौड़ लगाई और युवक को ट्रेन के नीचे जाने से पहले सुरक्षित बाहर खींच लिया.

जानकारी के अनुसार, नागपुर से मुंबई की ओर जा रही ट्रेन क्रमांक 12106 विदर्भ एक्सप्रेस अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही थी. इसी दौरान मध्य प्रदेश के कटनी जिले के चारगांव निवासी 24 वर्षीय भानू प्रसाद अंगत प्रसाद लोधी, जो पेशे से मजदूर है, ने ट्रेन की गति पूरी तरह कम होने से पहले ही विपरीत दिशा में प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश की.

युवक के हाथ में बैग था और वह मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए किसी से बातचीत भी कर रहा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के फुटबोर्ड के बीच की संकरी जगह में फंस गया. स्थिति बेहद गंभीर थी और जरा-सी देर होने पर वह ट्रेन के नीचे जा सकता था.

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घटना को देखते ही ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर राजेश नागरे ने तुरंत दौड़ लगाई. उन्होंने बिना देर किए युवक को पकड़कर ट्रेन के नीचे जाने से पहले सुरक्षित बाहर खींच लिया. इस दौरान महिला हेड कांस्टेबल दुर्गा रामटेके और पुलिस कांस्टेबल भूषण भी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर मौजूद थे. रेलवे पुलिस की इस तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और युवक की जान बच गई.

लातूर जाने की जल्दबाजी बनी हादसे की वजह

पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया कि वह नागपुर से विदर्भ एक्सप्रेस में सवार होकर अकोला पहुंचा था. उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी काकीनाडा-कर्नूल टाउन एक्सप्रेस से लातूर जाना था. दूसरी ट्रेन के रवाना होने का समय नजदीक होने के कारण वह जल्दबाजी में चलती विदर्भ एक्सप्रेस से उतरने लगा. इसी कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया.

रेलवे पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अमोल दोंड ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उससे उतरने का जोखिम न उठाएं. उन्होंने कहा, 'यात्रियों के लिए जल्दबाजी से ज्यादा अपनी सुरक्षा महत्वपूर्ण है. ट्रेन दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक बार चली गई जिंदगी वापस नहीं आती.'

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