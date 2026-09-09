महिला के पेट में कई पेन और बोल्ट देखकर हैरान हुए डॉक्टर, शरीर में पहुंचने की सामने आई वजह

आंध्र प्रदेश के पालनाडु ज़िले के नरसारावपेट की 33 साल की एक शादीशुदा महिला के सीने में बाईं तरफ तेज दर्द हो रहा था.जब वह इलाज के लिए अस्पताल गईं तो डॉक्टरों ने पेट का अल्ट्रासांउड किया और वह हैरान रह गए. इस महिला के पेट में पेन, बोल्ट और दूसरी चीजें थी. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सर्जरी कर इन्हें बाहर निकाला है.

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महिला का इलाज करने वाले डॉ. रामचंद्र रेड्डी के अनुसार, उनके करियर में यह पहली बार था जब उन्होंने किसी मरीज के पेट में करीब 25 सेंटीमीटर लंबी वस्तु देखी. इतनी लंबी चीज का मुंह और खाने की नली से होते हुए पेट तक पहुंचना बेहद दुर्लभ माना जाता है. इससे पेट से लेकर आंतों तक में इंजरी हो सकती है.

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महिला ने क्यों निगले पैन और बोल्ट?

बीबीसी कि रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपने पिता के साथ हुए विवाद के बादगुस्से में ये चीजें निगल ली थीं. जांच में पता चला कि महिला पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है,करीब एक साल पहले उसने चार पेन निगल लिए थे, जिन्हें सर्जरी करके पेट से बाहर निकालना पड़ा था.

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डॉ. रेड्डी ने बताया के मुताबिक, ऐसा किसी मानसिक समस्या के कारण हो सकता है. इस महिला का उसके पिता के साथ झगड़ा हो गया था. इससे वह मानसिक तनाव में थी. इसलिए सर्जरी के बाद उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ यानी मनोचिकित्सक के पास भी भेजा गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, पेन, बोल्ट और दूसरी लंबी या नुकीली चीजें निगलना बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर कोई वस्तु गले या खाने की नली को नुकसान पहुंचाते हुए नीचे चली जाए तो अंदरूनी चोट लग सकती है. वहीं, पेट या आंतों में पहुंचने के बाद नुकीली चीजें आंत की दीवार में छेद भी कर सकती हैं.

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ऐसे मरीजों में मानसिक समस्या का इलाज जरूरी

डॉ. रामचंद्र रेड्डी के मुताबिक, हर व्यक्ति इस तरह की चीजें नहीं निगल सकता. कुछ मामलों में बार-बार खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं निगलना मानसिक परेशानी से जुड़ा हो सकता है. इसलिए ऐसे मरीजों में केवल पेट की समस्या का इलाज करना काफी नहीं होता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी जरूरी होता है. कुछ लोग बाल जैसी चीजें भी निगलते हैं. लंबे समय तक बाल पेट में जमा होते रहें तो वे एक गांठ का रूप ले सकते हैं.यह भी पेट और आंतों में रुकावट पैदा कर सकता है.

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