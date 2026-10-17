scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: घर की पुताई में कभी न चुनें ये 4 रंग, घेर लेगी गरीबी!

Vastu Tips: घर की पुताई के लिए रंग चुनते समय वास्तु के इन नियमों को जान लें. मान्यता है कि कुछ रंगों का गलत इस्तेमाल घर के माहौल और सुख-समृद्धि को प्रभावित कर सकता है. जानें किन 4 रंगों से बचने की सलाह दी जाती है.

Advertisement
X
7 रंगों को लेकर वास्तु में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. 
7 रंगों को लेकर वास्तु में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. 

Vastu Tips: घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दीवारों पर रंग कराने से पहले लोग अक्सर अपनी पसंद और सजावट का ध्यान रखते हैं.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में घर की दिशाओं और रंगों को भी खास महत्व दिया गया है? वास्तु मान्यताओं के अनुसार, कुछ रंगों का गलत जगह इस्तेमाल घर के माहौल और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.  मान्यता है कि रंगों का असंतुलित चुनाव नकारात्मकता और पैसों से जुड़ी परेशानियों का संकेत माना जा सकता है.  ऐसे में अगर आप भी घर की पुताई कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 4 रंगों से जुड़ी वास्तु मान्यताओं को जान लें. 

1. उत्तर दिशा में लाल रंग

वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को धन और करियर से जोड़कर देखा जाता है.  कुछ मान्यताओं के अनुसार, इस दिशा में लाल रंग का अधिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.  इसके बजाय हल्का हरा, क्रीम या हल्का नीला रंग चुना जा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Main Door Toran
त्योहारों में चौखट पर लगाएं इन पत्तों का तोरण, खिंची आएंगी मां लक्ष्मी
Laughing Buddha Fengshui
क्या आपके घर में भी है लाफिंग बुद्धा? जानें इसे रखने का सही तरीका
Vastu Tips for Money, Vastu Tips for Wealth
धन हानि से बचने के लिए घर में जरूर करें ये 7 काम, बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
Lucky Plant Vastu
खिंचा चला आएगा पैसा! घर की इन दिशाओं में लगा लें 5 चमत्कारी पौधे
Vastu Upay
गद्दे के नीचे भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, हो सकते हैं कंगाल!

2. बेडरूम में बहुत ज्यादा काला रंग

काला रंग आधुनिक और आकर्षक दिखता है, लेकिन दीवारों पर इसका अत्यधिक इस्तेमाल कमरे को भारी बना सकता है.  वास्तु की कुछ मान्यताओं में भी घर के अंदर गहरे रंगों का संतुलित इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है.  आप हल्के भूरे, बेज या ऑफ-व्हाइट रंगों का विकल्प चुन सकते हैं. 

3. रसोई में गहरे नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल

वास्तु में रसोई को अग्नि तत्व से जोड़कर देखा जाता है, जबकि नीला रंग जल तत्व का प्रतीक माना जाता है.  इसी वजह से रसोई में गहरे नीले रंग के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है.  हल्का पीच, क्रीम या हल्का पीला रंग रसोई को खुला और रोशन दिखा सकता है. 

Advertisement

4. घर में जरूरत से ज्यादा चटकीले रंग

नियोन हरा, तेज गुलाबी और बहुत चमकीले नारंगी जैसे रंग कुछ लोगों को आकर्षक लग सकते हैं.  हालांकि, इनका ज्यादा इस्तेमाल आंखों को चुभ सकता है और कमरे में रंगों का संतुलन बिगाड़ सकता है.  बेहतर होगा कि इन्हें पूरी दीवारों के बजाय छोटे सजावटी हिस्सों तक सीमित रखें. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पुलिस की चेकिंग देख बाइक भगाई, पत्नी सड़क पर गिरी... पति ने पलटकर भी नहीं देखा, Video |
    केरल में नए वक्फ बोर्ड का गठन, कांग्रेस की अगुवाई में UDF का बड़ा फैसला |
    लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती, अपोलो अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन |
    साईं कृष्ण मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBI करेगी जांच; जगन बोले- नायडू सरकार पर हमला |
    Vastu Tips: घर की पुताई में कभी न चुनें ये 7 रंग, घेर लेगी गरीबी! |
    'साड़ी पहनाई..अंधेरे कमरे में बुलाया', डायरेक्टर की हरकत पर अनकंफर्टेबल हुई एक्ट्रेस, गुस्से में छोड़ी फिल्म |
    NALSAR विवाद के बाद NLSIU पहुंचे CJI सूर्यकांत, बोले- कुछ बाहरी ताकतों ने खड़ी की थीं बाधाएं |
    मर्डर केस में 21 BJP-RSS कार्यकर्ता बरी, दुकान में घुसकर मुस्लिम युवक की हत्या का था आरोप |
    जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया |
    सूरत में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट के गड्ढे में डूबने से भाई-बहन की मौत
    Advertisement