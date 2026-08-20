scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Upay: घर में तुलसी लगाने से पहले जान लें जरूरी नियम, इन दिनों न लगाएं पौधा

Vastu Upay: तुलसी का पौधा घर में लगाने से पहले जानें कौन सा दिन और दिशा मानी जाती है शुभ. साथ ही जानें किन दिनों तुलसी लगाने और पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए.

Advertisement
X
तुलसी का पौधा किस दिन लगाना शुभ माना जाता है?
तुलसी का पौधा किस दिन लगाना शुभ माना जाता है?

Tulsi Vastu: तुलसी का पौधा भारतीय घरों में सिर्फ एक पौधे के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और शुभता के प्रतीक के तौर पर भी रखा जाता है. मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहने से सकारात्मक माहौल बना रहता है और सुख-समृद्धि आती है.  हालांकि, वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को लेकर कुछ खास नियम भी बताए गए हैं.  इसमें पौधा लगाने का दिन, उसकी दिशा और पत्तियां तोड़ने का समय शामिल है. अगर आप भी घर में नई तुलसी लगाने की सोच रहे हैं, तो इन नियमों को जान लेना बेहतर है.

तुलसी का पौधा किस दिन लगाना शुभ माना जाता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को तुलसी का नया पौधा लगाना शुभ माना जाता है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है, जबकि शुक्रवार मां लक्ष्मी को समर्पित है. यही वजह है कि इन दिनों तुलसी लगाने को घर की सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Keep these 5 things in the ark, money will come with the grace of Lakshmi
कमाई अच्छी फिर भी नहीं टिकता पैसा? तुरंत करें ये 3 काम
Vastu Upay For Money
हो जाएंगे मालामाल! बस इस सफेद चीज का ऐसे कर लें इस्तेमाल
Hanuman Ji and Vastu
घर में हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगाना है शुभ? जानें सही दिशा
Vastu Upay
3 बर्नर वाला गैस चूल्हा बना देता है कंगाल! तुरंत कर लें ये उपाय
Flat Vastu Niyam
किस मंजिल पर रहना है सबसे शुभ? फ्लैट खरीदते समय न करें 4 गलतियां

कार्तिक माह को भी तुलसी लगाने के लिए विशेष शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में तुलसी का पौधा लगाने और तुलसी विवाह करने से घर में शुभता बनी रहती है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

इन दिनों तुलसी का पौधा लगाने से बचें

मान्यताओं के अनुसार रविवार, सोमवार और एकादशी तिथि को तुलसी का नया पौधा नहीं लगाना चाहिए. इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, श्राद्ध पक्ष और होलिका दहन के दिन भी तुलसी का पौधा खरीदने या लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

Advertisement

तुलसी के पौधे के लिए कौन-सी दिशा शुभ है?

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को शुभ माना गया है. मान्यता है कि इन दिशाओं में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

अगर घर में आंगन की सुविधा है तो तुलसी को वहां रखा जा सकता है. वहीं फ्लैट में रहने वाले लोग इसे बालकनी में भी रख सकते हैं. तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे पर्याप्त धूप और हवा मिल सके.

इन दिनों तुलसी की पत्तियां न तोड़ें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य संक्रांति और रात के समय तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए. इसके अलावा मध्य रात्रि और अशौच के समय भी तुलसी को छूने से बचने की मान्यता है.

तुलसी की पत्तियां जरूरत के अनुसार दिन में ही तोड़ना उचित माना जाता है. पौधे को नुकसान पहुंचाए बिना पत्तियां लेने की सलाह दी जाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Vastu Upay: घर में तुलसी लगाने से पहले जान लें जरूरी नियम, इन दिनों न लगाएं पौधा |
    मॉनसून क्या आया! अजगर, मगरमच्छ, तेंदुआ सब आ गए...हरिद्वार में हड़कंप |
    ईरान ने विदेशी नागरिक को दी फांसी, सत्ता को चुनौती देने वाले प्रदर्शन का खूनी हिसाब! |
    राम मंदिर में कब तक पूरे होंगे लंबित निर्माण कार्य, समीक्षा बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने बताया |
    पहले एक डिमांड, फिर दो और अब 13 शर्तें... बिहार के छात्र आंदोलन में पल-पल बदल रहे हालात |
    1 ओवर 39 रन और 6 लंबे-लंबे छक्के, T20I में बना महार‍िकॉर्ड... जब इस अनजान ख‍िलाड़ी ने लिखा नया अध्याय |
    Gen-Z का एक आंदोलन और सियासत का रुख अचानक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ओर कैसे मुड़ा? |
    Chilli Potato Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे चटपटे और क्रिस्पी चिली पोटैटो, मिनटों में होंगे तैयार |
    सिर पर दुपट्टा-पहना अबाया, पार्टी में छाईं इरफान पठान की पत्नी, उर्मिला मातोंडकर को किया फेल! |
    6 माह की जेल, ₹2000 का जुर्माना... ट्रेन टिकट पर ये गलती पड़ेगी भारी
    Advertisement