Money Vastu Upay: कमाई अच्छी फिर भी नहीं टिकता पैसा? तुरंत करें ये 3 काम

Vastu Upay: महीने की शुरुआत में सैलरी या कमाई आते ही बैंक अकाउंट में अच्छा-खासा बैलेंस नजर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पैसे खत्म होने लगते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह सिर्फ कम कमाई नहीं, बल्कि खर्च करने का तरीका और बचत की आदत भी हो सकती है. वहीं, वास्तु शास्त्र में घर के वातावरण, साफ-सफाई और कुछ खास जगहों को आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि घर में कुछ बातों का ध्यान रखने से सकारात्मक ऊर्जा और धन की स्थिरता बनी रहती है.

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सबसे पहले जानें, पैसा टिकता क्यों नहीं?

कई बार कमाई पर्याप्त होने के बावजूद महीने के अंत में पैसे नहीं बचते. इसकी बड़ी वजह होती है बिना बजट के खर्च करना. ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर का खाना, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, बार-बार होने वाले छोटे खर्च और क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल मिलकर बड़ी रकम खर्च करवा सकते हैं.

इसलिए हर महीने आय आते ही पहले बचत की रकम अलग करना बेहतर माना जाता है. इसके बाद बाकी पैसों से महीने का खर्च चलाएं. इसे पहले बचत, फिर खर्च की आदत कहा जा सकता है.

घर का मुख्य द्वार रखें साफ

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मुख्य द्वार से होता है. इसलिए दरवाजे के आसपास कूड़ा, पुराने जूते, टूटे सामान और कबाड़ जमा करके नहीं रखना चाहिए.मुख्य द्वार साफ-सुथरा और पर्याप्त रोशनी वाला रखें. शाम के समय यहां दीपक या लाइट जलाने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यता में इसे शुभ माना जाता है.

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उत्तर दिशा को रखें व्यवस्थित

वास्तु में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, इसे धन-संपत्ति से जोड़ा जाता है. इसलिए घर के उत्तर हिस्से में भारी कबाड़, खराब सामान या लंबे समय से अनुपयोगी वस्तुएं रखने से बचने की सलाह दी जाती है.अगर इस हिस्से में सामान रखा है तो उसे व्यवस्थित करें . अनावश्यक चीजें हटा दें. यह उपाय वास्तु मान्यता पर आधारित है.

तिजोरी रखने की दिशा पर दें ध्यान

वास्तु के अनुसार घर में धन रखने वाली तिजोरी या अलमारी को सही दिशा में रखना महत्वपूर्ण माना जाता है. कई वास्तु मान्यताओं में तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार के पास इस तरह रखने की सलाह दी जाती है कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले. हालांकि, घर की बनावट और कमरे की स्थिति अलग-अलग होती है, इसलिए सिर्फ दिशा के आधार पर कोई बड़ा बदलाव करने से पहले वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है.

तिजोरी में ये चीजें न रखें

तिजोरी या उस जगह पर जहां पैसे और जरूरी दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां फटे हुए नोट, पुराने बेकार कागज, रद्दी रसीदें और अनुपयोगी सामान जमा न करें. जगह को साफ और व्यवस्थित रखें.धार्मिक मान्यताओं में तिजोरी को धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे गंदा या अस्त-व्यस्त रखना शुभ नहीं माना जाता.

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मनी प्लांट को सूखने न दें

मनी प्लांट को घर में समृद्धि और धन के प्रतीक के तौर पर रखा जाता है. अगर घर में मनी प्लांट है तो उसकी देखभाल अच्छी तरह करें. सूखी पत्तियां हटाते रहें. पौधे को पर्याप्त रोशनी व पानी दें.वास्तु मान्यता के अनुसार मनी प्लांट की बेल को जमीन पर फैलने देने के बजाय ऊपर की ओर बढ़ाना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि पौधे को स्वस्थ रखना व्यावहारिक रूप से भी जरूरी है.

घर में टूटी चीजें जमा न करें

वास्तु मान्यताओं में टूटे हुए बर्तन, बंद घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे शीशे और लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली वस्तुओं को घर में रखना नकारात्मक माना जाता है.

नमक से जुड़ा उपाय भी माना जाता है शुभ

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में नमक को नकारात्मकता दूर करने से जोड़ा जाता है. कई लोग सप्ताह में एक बार पोछे के पानी में थोड़ा समुद्री नमक मिलाकर घर की सफाई करते हैं. इसे धन बढ़ाने का वैज्ञानिक उपाय नहीं माना जा सकता. अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे केवल पारंपरिक मान्यता के रूप में ही लें.

शाम के समय घर में रखें सकारात्मक माहौल

सनातन परंपरा में शाम के समय दीपक जलाने की परंपरा है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है , मां लक्ष्मी का वास होता है. शाम को घर के मुख्य हिस्से में दीपक जलाने के साथ साफ-सफाई रखने और घर में अनावश्यक अंधेरा न रखने की सलाह दी जाती है.

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