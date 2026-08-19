scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं अंजन श्रीवास्तव? 'ऑपरेशन सफेद सागर' में बने अटल बिहारी वाजपेयी, लूटी लाइमलाइट

'ऑपरेशन सफेद सागर' में अंजन श्रीवास्तव ने अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभाया है. इस किरदार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. उनकी एक्टिंग की भी काफी सराहना हो रही है.

Advertisement
X
अंजन श्रीवास्तव ने निभाया अटल बिहारी वाजपेयी का रोल (Photo: Instagram @aanjjan.srivastav, @netflix_in)
अंजन श्रीवास्तव ने निभाया अटल बिहारी वाजपेयी का रोल (Photo: Instagram @aanjjan.srivastav, @netflix_in)

वॉर ड्रामा सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' को काफी पसंद किया जा रहा है. सीरीज में कई स्टार्स की दमदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है. लीड स्टार्स के साथ सपोर्टिंग एक्टर्स को भी दर्शकों का बेशुमार प्यार मिल रहा है. सीरीज में अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में एक्टर अंजन श्रीवास्तव ने हर किसी का दिल जीत लिया. 

1999 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए 'ऑपरेशन सफेद सागर' में उस समय की प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियां दिखाई गई हैं. उन्हीं में से एक दिग्गज थिएटर, टेलीविजन और फिल्म एक्टर अंजन श्रीवास्तव भी हैं, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

दमदार एक्टिंग से जीता दिल

सम्बंधित ख़बरें

operation safed sagar
'ऑपरेशन सफेद सागर' में राजू श्रीवास्तव का क्या रोल? क्रिएटर ने बताई पूरी कहानी
Pervez Musharraf Operation Safed Sagar
परवेज मुशर्रफ का रोल निभाकर परेशान हुआ एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने की मदद, मिली नफरत
The Great Indian Kapil Sharma
कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे कारगिल के जाबांज, प्रोमो हुआ रिलीज
क्या है अटल बिहारी वाजेपयी को सैल्यूट करने का सच. (Photo: Screengrab)
सस्पेंस! 'ऑपरेशन सफेद सागर' में मुशर्रफ-वाजपेयी की मुलाकात का सच
Operation Safed Sagar review
ऑपरेशन सफेद सागर- कारगिल के आकाशवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि

अंजन श्रीवास्तव ने अटल बिहारी वाजपेयी का रोल इतनी सच्चाई और बेहतरीन अंदाज में निभाया है कि उनका किरदार सीधे दिल को छूता है. सीरीज में श्रीवास्तव हर सीन में वाजपेयी के रूप में बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'ऑपरेशन सफेद सागर' से पहले भी अंजन श्रीवास्तव पर्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा चुके हैं. 

अंजन श्रीवास्तव ने उमंग कुमार की 2019 में आई पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' में भी अटल बिहारी वाजपेयी का रोल प्ले किया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक थी. फिल्म में विवेक ओबेरॉय पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका में दिखाई दिए थे. वहीं अंजन श्रीवास्तव अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आए थे. उन्होंने इस किरदार को उस वक्त भी शानदार तरीके से से निभाया था. 

Advertisement

'ऑपरेशन सफेद सागर' की बात करें ते इसमें जिमी शेरगिल, सिद्धार्थ,  दिया मिर्जा, अमृता बागची, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, प्राजक्ता कोली समेत कई स्टार्स लीड रोल में दिखाई दिए. सीरीज को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कौन हैं अंजन श्रीवास्तव? 'ऑपरेशन सफेद सागर' में बने अटल बिहारी वाजपेयी, लूटी लाइमलाइट |
    WTC Table Update: भारतीय टीम को मिला जबरदस्त फायदा, श्रीलंका को हराते ही बदला फाइनल में पहुंचने का समीकरण |
    4500 KG रसगुल्ले के लिए 20 हजार लीटर दूध कहां से आया? अधिकारी ने पूछा सवाल तो नहीं मिला जवाब |
    26/11 आतंकी हमला: छह आरोपियों पर इन एब्सेंशिया ट्रायल की तैयारी, हाफिज सईद और लखवी भी शामिल |
    Bhutte Ke Chilke: भुट्टा छीलकर कूड़े में फेंक देते हैं छिलके? ऐसे करें यूज, घर की 10 चीजों में आएंगे काम |
    कर्पूरी ठाकुर के गांव को रेलवे का तोहफा, बिहार संपर्क क्रांति का शुरू हुआ स्टॉपेज, जानें टाइमिंग |
    जिस क्लीनिक में करती थीं मरीजों का इलाज, वहीं मिला शव... डॉक्टर खुशहाली की कहानी में अब तक क्या-क्या हुआ? |
    विजय सरकार का पहला 'करप्शन' केस! नए CM ऑफिस पर घमासान, 5.54 करोड़ के हेरफेर का मामला |
    जमीन के नीचे कुछ दबा है या नहीं? क्या ये सही में पता किया जा सकता है |
    क्या डोसा खाने का ये है सही तरीका? एटिकेट कोच के वीडियो पर मचा बवाल
    Advertisement