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हाथ में पिस्टल, साथ में देवर... महिला ने बनाई 'रंगदारी' वाली Reel, अब दोनों को ढूंढ रही पुलिस

बिहार के बेगूसराय में रंगदारी वाले भोजपुरी गाने पर हथियार लेकर एक महिला ने रील बनाई. वीडियो वायरल हो गया. रील में महिला के साथ उसका देवर भी था. वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. अब पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है.

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महिला ने हथियार के साथ बनाई रील. (Photo: Screengrab)
महिला ने हथियार के साथ बनाई रील. (Photo: Screengrab)

बिहार के बेगूसराय में हथियार के साथ रील बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक महिला अपने देवर के साथ भोजपुरी के ‘रंगदारी’ वाले गाने पर रील बनाती नजर आ रही है. वीडियो में महिला के हाथ में पिस्टल दिखाई दे रही है, जबकि उसके साथ युवक भी वीडियो में नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा रैली लक्ष्मणटोल का बताया जा रहा है. हथियार लहराते हुए रील बनाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वीडियो की जांच कराई. मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार ने बताया कि बछवाड़ा थाना क्षेत्र में महिला के हाथ में पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ था.

उन्होंने कहा कि यह वीडियो बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा गांव का है. पुलिस ने वीडियो की जांच के बाद केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वायरल वीडियो कुछ महीने पुराना है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अब पुलिस महिला और उसके साथ वीडियो में दिख रहे युवक की तलाश कर रही है.

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यह भी पढ़ें: दो लड़कियां और सरेआम सड़क पर रीलबाजी...ट्रैफिक भी डायवर्ट कराया, वीडियो वायरल हुआ तो उतर गया भूत

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पुलिस ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है. इसके बावजूद हथियार के साथ सोशल मीडिया रील बनाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. अब सवाल है कि बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं है.

महिला भी हथियार लहराकर वीडियो वायरल कर रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ महीने पहले का है. अब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर महिला और युवक की तलाश शुरू कर दी है. हाल के दिनों में हथियार लहराने वाले कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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