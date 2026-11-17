आज 17 नवंबर 2026 मेष राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में मिलेगा बड़ा फायदा

कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर फोकस होगा. पैतृक विषय पक्ष में बनेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. निजी विषयों में तेजी दिखाएंगे. आर्थिक विषय गति लेंगे. कार्यक्षेत्र में सफलता और आत्मविश्वास बढ़ेंगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सहजता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बेढ़ेंगे. सभी का साथ और समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- व्यवसाय में स्पर्धा बढ़ाएंगे. वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा. वित्तीय लेनदेन पर फोकस रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय हल होंगे. अनुकूलन बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. भवन वाहन के प्रयास फलेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता संतुलन से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ेगी.

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

शुभ अंक : शुभ अंक: 8 और 9

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शुभ रंग : शुभ रंग: लाल

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