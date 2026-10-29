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Vrishabh Tarot Rashifal 29 October 2026: विनम्रता से कार्य करेंगे, निजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 29 October 2026: उम्मीद के अनुरूप कार्यगति बनाए रखेंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक बना रहेगा. सभी को प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. अपनों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष  
ऐस आफ कप्स  
आज का दिन आप के लिए नए नजरिए से कार्य करने और शुभ सूचनाओं को मिलने में सहयोगी है. सकारात्मक प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. भावनात्मक मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. नवीन कोशिशों को बनाए रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. विनम्रता से कार्य करेंगे. निजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

दैनिक गतिविधियों में व्यवस्थित बने रहेंगे. कला और कौशल को बल मिलेगा. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. हल्की बातों को नजरअंदाज करेंगे. उम्मीद के अनुरूप कार्यगति बनाए रखेंगे. लाभ एवं प्रभाव में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक बना रहेगा. सभी को प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. अपनों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान पर ध्यान देंगे. मौसमी विषयों में सजग रहेंगे. व्यवहार असरदार रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

निजी मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे, आदर भाव बढ़ेगा
भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा, सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे
सहकार की भावना बनाए रहें, अधिकारी सहयोगी होंगे
संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे, विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे
आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में सफलता पाएंगे. लक्ष्य साधेंगे. लोकप्रियता में वृद्धि बनी रहेगी.

रिश्ते: वातावरण अनुकूल रहेगा. सकारात्मक नजरिए से आगे बढ़ेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे.

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