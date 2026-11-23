वृष

नाइन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए उलझन अनुभव करने की अपेक्षा एक सिरे से समस्या का हल खोजने पर जोर देने वाला है. बड़ों की सीख सलाह से योजनाएं बनाएं. रहन सहन में सकारात्मक बने रहेंगे. वाद विवाद के विषयों को टालने का प्रयास करें. विविध विषयों में संवेदनशीलता रखें. आसपास का वातावरण साधारण रहेगा. लेनदेन के प्रति गंभीर रहेंगे.

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कारोबार में सहजता और धैर्य बनाए रखें. लक्ष्य की ओर सावधानी से बढ़ें. जिम्मेदारों का सहयोग बनाए रखें. व्यर्थ चर्चा व संवाद से बचें. स्पष्टता से पक्ष रखें. घर से दूर जाना पड़ सकता है. दूर देश की संभावना बन सकती है. भावुक न बने रहें. सबको साथ लेकर चलें. लीगल विषय उभर सकते हैं. भेंटवार्ता में सावधानी रखेंगे.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: लापरवाही न दिखाएं. अनुभवी से सलाह लें. आसपास पर नजर बनाए रखें.

रिश्ते: योजनाएं अन्य से साझा करने से बचें. व्यक्तिगत मामलों में उतावली न दिखाएं.

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