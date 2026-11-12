Vrishabh Tarot Rashifal 12 November 2026: दोष दूर होंगे, खानपान उम्दा रहेगा

वृष

थ्री आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए सकारात्मक उूर्जा के साथ महत्वपूर्ण कार्यों को विस्तार देने में सहयोगी है. साथियों का समर्थन उत्साहित रखेगा. विविध मामलों में संतुलित नजरिया रखेंगे. लक्ष्य साधने के लिए प्रेरित होंगे. पेशेवर सहकार का भाव रखेंगे. सक्रियता और सूझबूझ पर जोर देंगे. यात्राएं हो सकती है. लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे.

कारोबार को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रस्तावों की अधिकता बनी रह सकती है. तथ्य पर जोर रखेंगे. संबंधियों के समक्ष प्रभावपूर्ण प्रदर्शन रहेगा. दोस्तों से चर्चा बातचीत बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. व्यक्तित्व में प्रभाव बनाए रखेंगें व्यक्तिगत स्थिति बेहतर बनाए रहेंगे. सबका साथ समर्थन रहेगा.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दोष दूर होंगे. खानपान उम्दा रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय साख बढ़ाएंगे. विविध मामले अनुकूल बने रहेंगे. परिणाम सकारात्मक होंगे.

रिश्ते: घर में अनुकूलन रहेगा. सबसे सामंजस्यता बनाए रखेंगे. करीबियों को जोड़े रखने में सफल होंगे.

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