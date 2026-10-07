आज 7 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: आर्थिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं, वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखें

परिवार में अनुकूलता के लिए प्रयास बनाए रखें. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. वरिष्ठों से तालमेल बढ़ाएंगे. अधिकारियों बनाकर आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. व्यक्तिगत विषयों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति संभव है. भावावेश में नहीं आएंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सफल होंगे. संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा.

धन संपत्ति- भवन वाहन की खरीदी पर ध्यान देंगे. आर्थिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं. वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखें. सूझबूझ से लाभ संवारें. कामकाज अच्छा रहेगा. बड़प्पन रखें.

प्रेम मैत्री- निजी भेंटवार्ताओं में पहल से बचेंगे. प्रियजनों की इच्छा का सम्मान बनाए रखें. बड़प्पन से काम लें. परिवार के लोगों और संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में धैर्य दिखाएंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. जिद व अहंकार न दिखाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- वाद-विवाद टालें. उपलब्धियां बढ़ेंगी. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. मनभेद से बचें.

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शुभ अंक : 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

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