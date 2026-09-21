आज 21 सितंबर 2026 मेष राशिफल: श्रेष्ठ कार्य बनेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

भाग्य की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय एवं पैतृक पक्ष संवार पर रहेगा. वाणिज्यिक लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. धनधान्य में संग्रह संरक्षण बना रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कार्यविस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी. विविध स्त्रोत निर्मित होंगे. लंबित धन प्राप्त होगा. पेशेवरता बनी रहेगी. करियर कारोबार में फोकस रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध प्रयास बल पाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में बढ़त बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों पर फोकस रहेगा. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. कामकाजी असहजताएं दूर होंगी.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. आर्थिक गतिरोध दूर होंगे. शासकीय मामले पक्ष में रहेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों को मधुर बनाए रखेंगे. रिश्ते संवारने की कोशिश होगी. सभी के प्रति आदरभाव रखेंगे. वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के मामलों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़़प्पन बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ कार्य बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. मनोबल ऊंचा होगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. सहयोग रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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