आज 21 सितंबर 2026 वृष राशिफल: रिश्ता मजबूत होगा, भेंट के अवसर बनेंगे

समय की चाल सकारातमक होगी. दोपहर से भाग्य बल पाएगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. लाभ की स्थिति बेहतर होगी. करियर के प्रयासों में तेजी आएगी. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ समर्थन बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी. विभिन्न कार्य संवरेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. करियर कारोबार में बड़ा करेंगे. कला कौशल और योग्यता से जगह बनाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज की राह मजबूत होगी. अधिकारी मददगार रहेंगे. करियर कारोबार में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. तेजी से आगे आएंगे. लक्ष्य पाने का प्रयास बना रहेगा.

धन संपत्ति- लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. दीर्घकालिक गतिविधियां बल पाएंगी. सभी वर्ग के लोग सहयोगी होंगे. कार्यगति में तेज होगी.

प्रेम मैत्री- मित्रों से मन की बात कहेंगे. संबंधों को महत्व देंगे. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. प्रेम के प्रयास सफल होंगे. प्रियजनों का साथ और विश्वास बना रहेगा. सुखद सूचना प्राप्त होगी. सभी के स्नेह का भाव रहेगा. घर में आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से खुशी बांटेंगे. परस्पर सहयोगी होंगे. रचनात्मकता बढ़त बनी रह़ेगी. जीवनशैली आकर्षक होगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मीठे रसीले पदार्थ का वितरण करें. तीर्थ जाएं.

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शुभ अंक : 2, 3, 4 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

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