1965 युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट कुक का निधन, IAF ने दी श्रद्धांजलि

भारतीय वायु सेना (IAF) ने शनिवार को बताया कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टायरोन कुक (रिटायर्ड) का निधन हो गया है. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान कलाईकुंडा के ऊपर हुई उनकी मशहूर 'डॉगफाइट' को आज भी आक्रामक हवाई युद्ध का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है.

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वीर चक्र से सम्मानित कुक का शुक्रवार को दिल्ली में निधन हो गया.

IAF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में इस अनुभवी वायु योद्धा को श्रद्धांजलि दी और युद्ध के दौरान उनके वीरतापूर्ण कार्यों और अदम्य साहस को याद किया.

IAF ने 'X' पर पोस्ट किया, भारतीय वायु सेना के सभी वायु योद्धा फ्लाइट लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड टायरोन कुक के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. एक ऐसे युद्ध नायक जिनका साहस सैन्य उड्डयन के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का परिचय दिया था.

वायु सेना ने उनकी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की. वायु सेना ने कहा, 'कलाईकुंडा के ऊपर हुई उनकी मशहूर डॉगफाइट आक्रामक हवाई युद्ध और अटूट संकल्प का एक बेहतरीन उदाहरण है. उनकी असाधारण वीरता, रणनीतिक सूझबूझ और अपनी सुरक्षा की परवाह न करने के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था. उनकी यादें वायु योद्धाओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी.'

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