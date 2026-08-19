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आज 19 अगस्त 2026 मेष राशिफल: लेन-देन में सफल होंगे, सामूहिक हितों की रक्षा होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 19 August 2026, Aries Horoscope Today: लाभ के बढ़ावे के प्रयास बनेंगे. लेन-देन में सफल होंगे. सामूहिक हितों की रक्षा होगी. कार्यक्षमता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

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aries horoscope
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औद्योगिक प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. टीम वर्क से आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में पहल बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बढ़ाएंगे. नेतृत्व संबंधी मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संबंधों को भुनाएंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में जुड़ाव बनाए रखेंगे. मित्र संबंधो में घनिष्ठता बढ़ेगी. आवश्यक कार्यों पर जोर देंगे. अनुबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. दाम्पत्य में शुभता रहेगी. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी शुभता बढ़त पर रहेगी. विविध परिणाम संवरेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़ी उपलब्धियां पाएंगे. कार्यगति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवरता बल पाएगी.

धन संपत्ति- लाभ के बढ़ावे के प्रयास बनेंगे. लेन-देन में सफल होंगे. सामूहिक हितों की रक्षा होगी. कार्यक्षमता बढ़ेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

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प्रेम मैत्री- परिवार में सुख बना रहेगा. मेलजोल में रुचि बढ़ेगी. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. घर में सुख सौख्य बढे़गा. दाम्पत्य में विश्वास बढ़ेगा. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. रिश्तों को मजबूती बनाए रखेंगे. गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. साहस से काम लेंगे. मनोबल बना रहेगा. तेजी दिखाएंगे. लापरवाही से बचेंगे.

आज का उपाय: एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सामूहिकता बनाए रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

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