scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 17 सितंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज बेहतर रहेगा, टीमवर्क पर जोर देंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 September 2026, Taurus Horoscope Today: करियर व्यापार में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हितलाभ बढ़ेगा. भू-भवन के मामलों में गति आएगी. सहकार को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

साझा व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों समय पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे. टीम भावना पर जोर बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. औद्योगिक गतिविधियों में पहल बढ़ाएंगे. कृषि एवं उत्पादन क्षेत्र में असरदार प्रदर्शन रहेगा. सहकारिता व सहभागिता पर जोर होगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. टीमवर्क पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हितलाभ बढ़ेगा. भू-भवन के मामलों में गति आएगी. सहकार को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृष राशिवालों को भाग्य का साथ मिलेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, जानें शुभ रंग
लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे, सबका साथ सहयोग बना रहेगा
वृषभ राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, करें ये उपाय
विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी, उलझन बढ़ने की आशंका है
वृषभ राशि वाले आज पक्षियों को दाना खिलाएं, रुका हुआ पैसा मिलेगा

प्रेम मैत्री- घर में सुख बढ़ेगा. दाम्पत्य में मधुरता बनी रहेगी. विविध मामले संवार पर बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्यरहेगा. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों से वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी विषय संवार पाएंगे. खानपान सात्विक रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: विष्णुप्रिया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः एवं ओम् बृं बृहस्पतये नमः का जाप करें. पीली वस्तुओं का दान करें. बड़े लक्ष्य रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CJP का आज से 'आदिवासी स्कूल ठीक करो कैंपेन', अभिजीत दिपके ने सरकार को घेरा |
    आज 17 सितंबर 2026 वृष राशिफल: कामकाज बेहतर रहेगा, टीमवर्क पर जोर देंगे |
    आज 17 सितंबर 2026 मेष राशिफल: भेंट संवाद में सहज रहें, संबंधों को महत्व देंगे |
    Aaj ka Upay 17 September 2026: यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये उपाय करें |
    ममता या ऋतब्रत... TMC पार्टी और चुनाव चिह्न किसके? आज चुनाव आयोग में सुनवाई
    Advertisement