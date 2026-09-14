scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 14 सितंबर 2026 मेष राशिफल: आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे, सोच बड़ी रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 14 September 2026, Aries Horoscope Today: उमंग उत्साह से काम लेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित गतिविधि बनाए रखेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे. 

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

करियर कारोबार में वांछित स्थिति बनी रहेगी. टीम भावना से कार्य करेंगे. साझीदारों को बढ़ावा देंगे. याजनाओं से सबको जोड़े रखेंगे. हितलाभ बढ़ाने में सफल होंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. वचन के पक्के रहेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी संभालेंगे. दाम्पत्य में सहजरता बढ़ेगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- साझेदारी के कार्यों  में रुचि बढ़ेगी. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. आय के बहु स्त्रोत बन सकते हैं. 


धन संपत्ति- पूंजीगत लाभ और स्थायित्व को बल मिलेगा. विविध परिणाम बेहतर बनेंगे. वित्तीय कार्यों  को वक्त पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशिवालों के मन की टेंशन दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जानें दैनिक राशिफल
लाभ में वृद्धि होगी, लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहेंगे
आर्थिक मामलों में अंधे भरोसे से बचें, तैयारी व विनम्रता बढ़ाएं
मेष राशि वालों के आज व्यापार से जुड़े काम बनेंगे, करें ये उपाय
सुखद समय बिताएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा

प्रेम मैत्री- करीबी से तालमेल बेहतर बना रहेगा. घर परिवार के लोगों में वक्त बिताएंगे. प्रेम स्नेह एवं उत्साह बना रहेगा. जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग उत्साह से काम लेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित गतिविधि बनाए रखेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे. 

Advertisement


आज का उपाय: कैलाशपति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. सहकार बढ़ाएं. 
 

शुभ अंक : 2, 5, 6 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    BRICS समिट में पीएम मोदी की कूटनीति का दम, सबसे बड़े 'धुरंधर' |
    Aaj ka Upay 14 September 2026: यदि रोग परेशान कर रहे हैं तो क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement