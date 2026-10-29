Mithun Tarot Rashifal 29 October 2026: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं, रिश्तों में धैर्य दिखाएं

मिथुन

ऐट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए आत्मविश्वास से कार्य करने और व्यर्थ के बंधनों से मुक्त होने की सलाह लाया है. मनोवैज्ञानिक उलझनों से बचें. आवश्यक गतिविधियों पर फोकस रखें. अतिचिंता की आदत से बचें. कार्ययोजनाओं का सहजता से आगे बढ़ाएं. व्यवस्था तालमेल बिठाने में कठिनाई आ सकती है. जोखिम उठाने में धैर्य दिखाएंगे. सहज सावधानी बनाए रखें.

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व्यावसायिक स्थितियां सामान्य रहेंगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. कारोबार में संतुलन व नियंत्रण रखें. अन्य से सामंजस्य रखें. विरोधियों की सक्रियता से सतर्कता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. करीबी से सहज संबंध बनाए रखेंगे. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. बड़ों की बातों का अनुपालन करें.

स्वास्थ्य: सतर्कता बनाए रहेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष साधारण बना रहेगा. व्यवस्था के प्रति सजगता बढ़ाएं. पहल करें.

रिश्ते: घर में सभी का सहयोग रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. निजी कार्यों में अवसर बढ़ेंगे.

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