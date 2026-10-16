scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 16 October 2026: करीबी मदद देंगे, दोस्तों का सहयोग पाएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 16 October 2026: योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  आत्मविश्वास दिखाएंगे.  पेशेवर प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.  अधिकारियों से भेंट होगी.  अनुशासन और निरंतरता रखेंगे

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
थ्री आफ पेंटाकल्स  
आज का दिन आप के लिए सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने और योजनाओं को दिशा देने में सहयोगी है.  वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण चर्चाएं आगे बढ़ा पाएंगे.  चर्चा संवाद में सहज होंगे.  आर्थिक मामलों में उचित परिणाम पाएंगे.  कार्य व्यापार के उचित अवसर बने रहेंगे.  कारोबार पर नियंत्रण रखेंगे.  सकारात्मक नजरिया रहेगा.  विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखेंगे. 

योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.  आत्मविश्वास दिखाएंगे.  पेशेवर प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे.  अधिकारियों से भेंट होगी.  अनुशासन और निरंतरता रखेंगे.  कारोबारी लाभ बेहतर रहेगा.  कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे.  वाणी व्यवहार असरदार रहेगा.  निजी मामलों में इच्छित प्रदर्शन रहेगा.  नवीन गतिविधियों को संवारेंगे.  दोस्ती मजबूत बनाए रहेंगे. 

स्वास्थ्य: शारीरिक दोष दूर होंगे.  स्वास्थ्य संवार पाएगा.  खानपान नियमित रखेंगे.  फोकस बढ़ेगा. 
आर्थिक स्थिति: वित्तीय लक्ष्य साधेंगे.  प्रबंध क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा.  श्रेष्ठ प्रदर्शन बना रहेगा. 
रिश्ते: घर में खुशियों का संचार बढ़ेगा.  करीबी मदद देंगे.  दोस्तों का सहयोग प़ाएंगे.  संबंध सुखद रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

करीबियों में तालमेल रहेगा, भावनात्मक चर्चा बढ़ाएंगे
वित्तीय अनुकूलन रहेगा, लंबितकार्यों  में गति लेंगे 
रुटीन संवारें, सजग रहें 
स्वास्थ्य सुधरेगा, असहजताएं दूर होंगी
मेलजोल बनाए रहें, संबंधों का सम्मान करें
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 16 October 2026: करीबियों में तालमेल रहेगा, भावनात्मक चर्चा बढ़ाएंगे |
    Tula Tarot Rashifal 16 October 2026: वित्तीय अनुकूलन रहेगा, लंबितकार्यों  में गति लेंगे  |
    Kanya Tarot Rashifal 16 October 2026: रुटीन संवारें, सजग रहें  |
    Singh Tarot Rashifal 16 October 2026: स्वास्थ्य सुधरेगा, असहजताएं दूर होंगी |
    शिवपुरी विधायक से युवक की तीखी बहस, बोला-'आप गधे हो, मैं ग्रेजुएट हूं', VIDEO वायरल |
    Kark Tarot Rashifal 16 October 2026: मेलजोल बनाए रहें, संबंधों का सम्मान करें |
    Mithun Tarot Rashifal 16 October 2026: ढंग से कार्य करेंगे, धनलाभ बना रहेगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 16 October 2026: अनुबंधों को बनाए रखें, अवसरों का लाभ उठाएं |
    Mesh Tarot Rashifal 16 October 2026: मन प्रसन्न रहेगा, रिश्ते सहज रहेंगे |
    Career Rashifal 16 October 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों को मिलेगी तरक्की, जानें सभी 12 राशियों का करियर राशिफल
    Advertisement