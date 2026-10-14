Dhanu Tarot Rashifal 14 October 2026: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं, धूर्ताें से सजग रहें

धनु

फाइव आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए वित्तीय स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता के साथ कार्य करने का संकेतक हे. योजनाओं में स्पष्टता बनाए रखें. आवश्यक मामलों में लापरवाही न दिखाएं. सबसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें. पेशेवर मामलों में भूलचूक न करें.

करीबियों से संबंध औसत रहेंगे. व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचें. समता सामंजस्यता बढ़ाए रखें. विनय विवेक से कार्य करेंगे. संतुलित व व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रहेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखेंगे. करीबियों पर नजर रहेगी. खानपान और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बाहरी पर भरोसा नहीं करें.

स्वास्थ्य: रुटीन बेहतर बनाए रहें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं. मौसमी सजगता बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. धूर्ताें से सजग रहें. लोभ प्रलोभन व दिखावे में न आएं.

रिश्ते: संबंधों को निभाने का हर संभव प्रयास रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएं. करीबी पर ध्यान दें.



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