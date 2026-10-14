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Dhanu Tarot Rashifal 14 October 2026: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं, धूर्ताें से सजग रहें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 October 2026: करीबियों से संबंध औसत रहेंगे. व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचें. समता सामंजस्यता बढ़ाए रखें. विनय विवेक से कार्य करेंगे.

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sagittarius horoscope
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धनु
फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए वित्तीय स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता के साथ कार्य करने का संकेतक हे. योजनाओं में स्पष्टता बनाए रखें. आवश्यक मामलों में लापरवाही न दिखाएं. सबसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें. पेशेवर मामलों में भूलचूक न करें.

करीबियों से संबंध औसत रहेंगे. व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से बचें. समता सामंजस्यता बढ़ाए रखें. विनय विवेक से कार्य करेंगे. संतुलित व व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रहेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखेंगे. करीबियों पर नजर रहेगी. खानपान और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बाहरी पर भरोसा नहीं करें.

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स्वास्थ्य: रुटीन बेहतर बनाए रहें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं. मौसमी सजगता बढ़ाएं.
आर्थिक स्थिति: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. धूर्ताें से सजग रहें. लोभ प्रलोभन व दिखावे में न आएं.
रिश्ते: संबंधों को निभाने का हर संभव प्रयास रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएं. करीबी पर ध्यान दें.
 

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