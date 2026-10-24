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आज 24 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: नौकरी-कारोबार में मिलेगी सफलता, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 October 2026, Taurus Horoscope Today: आर्थिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. कामकाजी मामलों पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ मिलेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी.

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taurus horoscope
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कार्य व्यापार में जिम्मेदारों से भेंट संवाद बढ़ाए रहेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. अनुबंधों में उत्साह दिखाएंगे. लेनदेन में सकारात्मकता बनी रहेगी. भेंट में सहज संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. आर्थिक अनुकूलता में वृद्धि होगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में वांछित उपलब्धियों को हासिल करेंगे. लेनदेन में संकोच दूर होगा. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. लाभ एंव संवार बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. कामकाजी मामलों पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ मिलेगा. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. वार्ताएं सफल होंगी. लंबित अनुबंधों में सक्रियता आएगी.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कह पाएंगे. अपनों को ध्यान से सुनेंगे. वातावरण का लाभ उठाएंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. संवाद में सफलता मिलेगी. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. कार्यशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी बनाए रखें.
 

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शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : चांदी समान

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