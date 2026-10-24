आज 24 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आर्थिक मामले होंगे मजबूत, अपनों का मिलेगा पूरा साथ

प्रबंधन और व्यवस्था का ध्यान रखेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. बड़ों का समर्थन पाएंगे. सबसे बनाकर रखेंगे. लक्ष्य साधने पर जोर होगा. कार्यों में सक्रियता लाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में प्रतिभा प्रदर्शन संवार पाएगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ से काम लेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे. स्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार की खुशी बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में सहज होंगे. चर्चाओं में पहल रखेंगे. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अतिथि आ सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान उम्दा रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल व व्यक्तित्व संवरेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होगी.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल और तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार सरल बनाए रखें.



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शुभ अंक : 5, 6 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

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