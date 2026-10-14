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आज 14 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: धर्तों से दूरी बनाकर रखें, वाद-विवाद में न पड़ें

Aaj ka Dhanu Rashifal 14 October 2026, Sagittarius Horoscope Today: आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धर्तों से दूरी बनाकर रखें. वादविवाद में न पड़ें.

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sagittarius horoscope
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आवश्यक चर्चाओं में पहल से बचें. कार्यों में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. नीति नियमों का पालन रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे सकते हैं. सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- न्यायिक विषय पक्ष में बन सकते हैं. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्योंं में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धर्तों से दूरी बनाकर रखें. वादविवाद में न पड़ें.

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प्रेम मैत्री- अपनों की कमियों व हल्की बातों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्य व धर्म से रिश्ते संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा से जुड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएंगे. आवेश में निर्णय नहीं लें. मनोबल रखें. मितभाषी रहें.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान व प्रयोग करें. विनम्र बने रहें.

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शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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