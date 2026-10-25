आज 25 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे, वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा

प्रबंधन के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर परिवार में समय देंगे. पद प्रतिष्ठा की उत्तम स्थिति रहेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. अधिकारियों से संबंध संवारेंगे. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- हर्ष और आनंद से जीवन बीतेगा. अपनों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-- जिम्मेदारी का व्यवहार बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा.

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. सहयोग बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

---- समाप्त ----