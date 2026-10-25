scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 25 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे, वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 25 October 2026, Gemini Horoscope Today: जिम्मेदारी का व्यवहार बनाए रहेंगे.  व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.  आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. 

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

प्रबंधन के कार्यों  को बढ़ावा मिलेगा.  पेशेवर इच्छित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  घर परिवार में समय देंगे.  पद प्रतिष्ठा की उत्तम स्थिति रहेगी.  अवसरों का लाभ उठाएंगे.  मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे.  परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.  मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे.  खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे.  ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.  प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे.  महत्वपूर्ण कार्यों  में सक्रियता दिखाएंगे.  सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे.  सबका साथ समर्थन पाएंगे.  विविध प्रयास गति पाएंगे.  कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे.  पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे.  व्यापार में लाभ बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.  अधिकारियों से संबंध संवारेंगे.  व्यवस्था में सुधार आएगा.  नियमों का पालन करेंगे.  करीबी सहयोगी होंगे.  स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे.  वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे
आर्थिक मामले होंगे मजबूत, अपनों का मिलेगा पूरा साथ
मिथुन राशि वाले आज इस चीज का करें दान, व्यापार में रुके हुए काम बनेंगे
मनोबल ऊंचा रहेगा, तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे
मिथुन राशिवालों के धन लाभ के रास्ते बनेंगे, मित्रों से मदद मिलेगी, जानें दैनिक राशिफल

प्रेम मैत्री- हर्ष और आनंद से जीवन बीतेगा.  अपनों के साथ सुखद पल साझा करेंगे.  खुशियों के अवसर बनेंगे.  प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे.  अपनों से दिल की बात साझा करेंगे.  निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे.  स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे.  संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल-- जिम्मेदारी का व्यवहार बनाए रहेंगे.  व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.  आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. 

आज का उपाय: ग्रहों के मुखिया भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.  ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.  सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें.  सहयोग बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक क्लिक में पढ़ें 25 अक्टूबर 2026, रविवार की अहम खबरें |
    फ्रांस: सड़कों पर फिर उतरे लाखों लोग, 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार |
    आज 25 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: विभिन्न मामलों में स्पष्ट रहेंगे, गरिमा गोपनीयता रखेंगे |
    आज 25 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: सेहत पर ध्यान दें, विनम्रता बढ़ाएं |
    नर्मदा के पानी से खेतों की होगी सिंचाई, धार-झाबुआ के 72 हजार किसानों को बड़ी सौगात, 260 गांवों को फायदा |
    Aaj ka Upay 25 October 2026: नौकरी मिलने में आ रहीं बाधाएं दूर करने क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement