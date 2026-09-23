आज 23 सितंबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे

करियर में उछाल के अवसर बने रहेंगे. आर्थिकी में तेज सुधार होगा. लाभ में वृद्धि से उत्साहित रखेगी. कारोबार में अपेक्षित प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. श्रेष्ठ कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. परस्पर सहयोग की सोच रखंेगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा. नवीन अवसर बढ़ेंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उत्साह से काम लेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधो में मिठास बढ़गी. मित्रगण साथ निभाएंगे. रिश्ते सुखद रहेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : आंवला समान

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