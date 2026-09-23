scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 23 सितंबर 2026 मीन राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 23 September 2026, Pisces Horoscope Today: रिश्ते सुखद रहेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

करियर में उछाल के अवसर बने रहेंगे. आर्थिकी में तेज सुधार होगा. लाभ में वृद्धि से उत्साहित रखेगी. कारोबार में अपेक्षित प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. श्रेष्ठ कार्यों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. परस्पर सहयोग की सोच रखंेगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली बना रहेगा. नवीन अवसर बढ़ेंगे. प्रलोभन से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में उत्साह से काम लेंगे. पेशेवरों का भरोसा जीतेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति होगी. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान व फोकस बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Venus Retrograde October 2026
3 अक्टूबर से शुक्र चलेंगे उल्टी चाल, सावधान रहें ये 4 राशियां!
मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार से लाभ का योग है, शुभ रंग- गोल्डन
जिम्मेदारों से भेंट होगी, कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे
Mercury Sun conjunction Budhaditya Rajyoga
कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग: चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत!
मीन राशि वालों को आज करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जानें कैसे रहेगी सेहत

प्रेम मैत्री- संबंधो में मिठास बढ़गी. मित्रगण साथ निभाएंगे. रिश्ते सुखद रहेंगे. भावनात्मक मामलों में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. निजी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. पहल बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6, और 9

शुभ रंग : आंवला समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 23 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: लेन-देन पर ध्यान दें, लोभ प्रलोभन में न आएं |
    आज 23 सितंबर 2026 मकर राशिफल: धनधान्य बढ़त पर रहेगा, लक्ष्य साधने में आगे होंगे |
    दिल्ली: आनंद पर्वत में 18 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश का शक |
    आज 23 सितंबर 2026 धनु राशिफल: बचत-बैंकिंग पर फोकस रहेगा, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी |
    आज 23 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: अपनों की मदद रखेंगे, प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताएंगे |
    आज 23 सितंबर 2026 तुला राशिफल: जरूरी खरीदी करेंगे, भवन और वाहनादि में रुचि दिखाएंगे |
    आज 23 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे, नियमों का पालन करेंगे |
    फैक्ट चेक: मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड पर नहीं दिया 'महिला सुरक्षा' वाला ये बयान, पुराना है वीडियो |
    आज 23 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: धोखेबाजों से बचें, खान-पान सामान्य बना रहेगा |
    आज 23 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा, सहकारिता से आगे बढ़ेंगे
    Advertisement