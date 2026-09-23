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आज 23 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: लेन-देन पर ध्यान दें, लोभ प्रलोभन में न आएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 23 September 2026, Aquarius Horoscope Today: जिद व उतावली में न आएं. भेंट में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें.

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aquarius horoscope
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रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. खर्च और निवेश पर अंकुश बनाए रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य से काम लें. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. रणनीति से आगे बढ़ने की कोशिश रखें. पेशेवर कार्यों में लापरवाही से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. विदेश जा सकते हैं.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी रुटीन बनाए रखें. लेनदेन पर ध्यान दें. लोभ प्रलोभन में न आएं. विभिन्न कार्यों में जल्दबाजी से बचें. करियर के मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. व्यापार में स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में हड़बड़ी से बचें. नियमों का पालन करें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रहेगी. आय पूर्ववत् रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च बने रहने की आशंका है.

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प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में सहजता दिखाएं. जिद व उतावली में न आएं. भेंट में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखें. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सबके प्रति सहयोग रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. नियमों पर ध्यान दें.

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आज का उपाय: भगवान एकदंत विघ्नहर्ता सिद्धीविनायक श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरे पान की माला और मोदक चढ़ाएं. नियम से चलें.

शुभ अंक : 5, 6, और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

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