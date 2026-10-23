आज 23 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे,  रहन-सहन सामान्य रहेगा

करीबियों का साथ उत्साहित रखेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. खर्च पर नियंत्रण लाएंगे. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ेंगे. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों को निभाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. विविध विषयों में सहजता बनाए रखेंगे. नीति नियम में ढिलाई नहीं दिखाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक बजट पर फोकस होगा. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में सजग रहें. पहल से बचें. पेशेवर विषयों में दबाव बना रह सकता है. खर्च निेवेश पर जोर रहेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी के लिए प्रयास बनाए रहेंगे. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंगे. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. मन के माामलों में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. अपनों की खामियों को अनदेखा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन सामान्य रहेगा. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे.

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. नया सोचें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 7

शुभ रंग : लेमन कलर

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