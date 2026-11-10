आज 10 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आज उधार देने से बचें, खर्चों पर भी लगाना होगा लगाम!

नौकरी व सेवा व्यवसाय में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. लक्ष्य साधने पर जोर देंगे. परस्पर समन्वय से कार्य करेंगे. परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कार्य प्रबंधन संवारेंगे. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढ़ें. जोखिम के कार्य न करें. पेशेवरों का सहयोग बढ़ेगा. मेहनत से कार्य साधेंगे. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लेनदेन व वाणिज्यिक मामलों में सावधानी बढ़ाएं. कार्यगति औसत रहेगी. कला कौशल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी से बचें.

धन संपत्ति- आर्थिकी में संतुलित गति बनाए रखेंगे. धन संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देंगे. लापरवाही में नुकसान उठाना पड़ सकता है. उधार त्रसे बचें. खर्च पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में संवेदनशील रहेंगे. घर परिवार के मामलों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. निजी विषयों में सहजता बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहजता व सक्रियता बनाए रखेंगे. भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता व रुटीन बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सतर्क रहें. अपनों का ख्याल रखें. स्पष्टता बढ़ाएं. भ्रम से बचें.

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. तार्किक रहें.



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शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग : हल्का भूरा

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