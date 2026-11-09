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आज 9 नवंबर 2026 मीन राशिफल: आज जोखिम उठाने से बचें, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क

Aaj ka Meen Rashifal 9 November 2026, Pisces Horoscope Today: खानपान में सात्विकता रखेंगे. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें. नियमों की अनदेखी से बचें. बहस में न पड़ें. सोच विचारकर आगे बढ़ने का समय है.

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pisces horoscope
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महत्वपूर्ण मामलों को बड़ों की समझाइश से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में नियमितता बनाए रखेंगे. परिजनों के सुझावों पर ध्यान दें. व्यवस्था पर जोर रखें. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. घर परिवार का सहयोग बना रहेगा. संतुलित व्यवहार रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें. नियमों की अनदेखी से बचें. बहस में न पड़ें. सोच विचारकर आगे बढ़ने का समय है. शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. कामकाज में अतिरिक्त दबाव का अनुभव कर सकते हैं. करियर पूर्ववत् बना रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता ल़ाएं. विभिन्न् प्रयास मिलेजुले रहेंगे.

धन संपत्ति- खर्च बढ़ा रहेगा. उद्योग व्यवसाय में पहल से बचेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सजगता रखेंगे. ठगों से बचाव रखें.

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प्रेम मैत्री- उचित अवसर पर अपना पक्ष रखें. प्रेम संबंधों में बड़प्पन दिखाएं. आलोचनाओं से प्रभावित न हों. संबंधों में स्पष्ट रहें. भावुकता से बचें. अपनों की सूझबूझ समझ सहायक होगी. सावधानी से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में समय देंगे. मित्र सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संकेतों के प्रति ढिलाई न बरतें. संवेदनशीलता बनाए रहें. खानपान संवारें. मनोबल बनाए रखेंगे. अपनों की मदद लेंगे.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. अनुशासन रखें.
 

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शुभ अंक : आम्र के समान

शुभ रंग : 2, 3, 6 और 9

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