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आज 9 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: करियर में मिलेगी सफलता, परिवार में आएंगी खुशियां

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 November 2026, Aquarius Horoscope Today: इच्छित परिणाम बनेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. धैर्यवान बने रहेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी. आपसी विश्वास को आगे बढ़ाएंगे.

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aquarius horoscope
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आस्था और विश्वास से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. लक्ष्यों को गति देंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. रक्त संबंधियों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. शुभ कार्यों में शामिल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. धैर्यवान बने रहेंगे. सहज संकोच में कमी आएगी. आपसी विश्वास को आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. परंपरा संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं में उचित गति बनी रहेगी. पेशेवर सफलता पाएंगे. वरिष्ठों को साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. कामकाज में तेजी की स्थिति रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को प्रभावी गति देंगे. सम्मान में वृद्धि होगी. सभी का सहयोग रहेगा. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धन संपत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक विषयों में उछाल रहेगा.

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प्रेम मैत्री- परिवार के लोग सहयोग बनाए रखेंगे. मन की बात साझा करेंगे. महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी. संवाद बेहतर बना रहेगा. अतिथि आएंगे. सभी का स्वागत सत्कार रखेंगे. रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा. परिजनों संग खुशियां बाटेंगे. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. प्रिय से मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क बढ़ेगा. भव्यता पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. जीवनस्तर बल पाएगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संवार बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

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