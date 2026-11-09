आज 9 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, करियर में मिलेंगे नए अवसर

सभी के साथ मिलकर कार्य करेंगे. तालमेल से प्रयासों को सहजता से पूरा करेंगे. अनुकूलता का स्तर बढ़त पर रहेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ के अवसर रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. वादे के पक्के रहेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से भेंट होगी. चर्चा के केंद्र में बने रहेंगे. जल्दबाजी में न आएं. विस्तार कार्यों को आगे बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आत्मविश्वास और तेजी दिखाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सृजनात्मक सोच बनाए रखेंगे. पहल पर जोर होगी. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषय बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. धन संपत्ति में वृद्धि बनी रहेगी.



प्रेम मैत्री- प्रेम में सहजता रहेगी. संबंधों में मधुरता बनाए रहेंगे. निजता पर जोर रहेगा. रिश्तों को सहज बनाए रखेंगे. सकारात्मक चर्चा के योग बनेंगे. उचित ढंग से अपनी बात रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. परिजनों की खुशी का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार आकर्षक रहेगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रयास गति लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय व ओम् सों सोमाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. संकल्प पूरा करें.



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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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