आज 9 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, उधार के लेनदेन से बचें

बजट से बढ़कर खर्च बना रह सकता है. मेहनत से जगह बनाएंगे. रिश्ते मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे. परिस्थितियां औसत से अच्छी रहेंगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. खर्च व निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. लेनदेन में सावधानी बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर संबंधों में बेहतर होंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. सजगता से काम निकालेंगे. समप्रबंधन में सहजता रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- उधार की सौदेबाजी से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. तार्किक गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम पर जोर होगा. सजगता बनाए रखेंगे. न्यायिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में विनम्रता बनाए रखें. करियर कारोबार में सामान्य परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सावधानी बढ़ाएं. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. अपनों का साथ रहेगा. भावनात्मक मामलों में जिद से बचें. अपनों के लिए समय निकालें. सभी की भावनाओं को सम्मान दें. आदरभाव बनाए रखें. साथी उम्मीदों को बनाए रखने का प्रयास करें.



स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बनाए रहें. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान देंगे. मौसमी सावधानी रखेंगे. जोखिम से दूर रहें. मनोबल रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. बुद्धि से काम लें. सहज रहें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : मैरून

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