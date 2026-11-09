scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: खर्चों पर रखना होगा कंट्रोल, उधार के लेनदेन से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 9 November 2026, Scorpio Horoscope Today: मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर संबंधों में बेहतर होंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

बजट से बढ़कर खर्च बना रह सकता है. मेहनत से जगह बनाएंगे. रिश्ते मजबूत बनाए रखने में सफल होंगे. परिस्थितियां औसत से अच्छी रहेंगी. लोभ प्रलोभन में न आएं. खर्च व निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. लेनदेन में सावधानी बनाए रहेंगे. नियम अनुशासन अपनाएंगे. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर संबंधों में बेहतर होंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कामकाज में सतर्कता बरतेंगे. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. सजगता से काम निकालेंगे. समप्रबंधन में सहजता रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- उधार की सौदेबाजी से बचें. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. तार्किक गतिविधियों पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम पर जोर होगा. सजगता बनाए रखेंगे. न्यायिक कार्यों को साधने की कोशिश होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में विनम्रता बनाए रखें. करियर कारोबार में सामान्य परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सावधानी बढ़ाएं. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

कामकाज में समय देंगे, फोकस बढ़ेगा
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज उन्नति के रास्ते बनेंगे, करें ये उपाय
वृश्चिक राशि वाले आज किसी को पैसा उधार ना दें, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति
कमाई में होगा इजाफा, प्रेम जीवन भी रहेगा शानदार
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, शुभ रंग- केसरिया

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. रिश्ते अनुकूल बने रहेंगे. संबंधों में मजबूती रहेगी. अपनों का साथ रहेगा. भावनात्मक मामलों में जिद से बचें. अपनों के लिए समय निकालें. सभी की भावनाओं को सम्मान दें. आदरभाव बनाए रखें. साथी उम्मीदों को बनाए रखने का प्रयास करें.
 
स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बनाए रहें. प्रलोभन में आने सें बचें. सेहत पर ध्यान देंगे. मौसमी सावधानी रखेंगे. जोखिम से दूर रहें. मनोबल रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. बुद्धि से काम लें. सहज रहें.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : मैरून

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 9 नवंबर 2026 तुला राशिफल: व्यापार में बढ़ेगा फायदा, परिवार के साथ बिताएंगे यादगार पल |
    आज 9 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के योग |
    आज 9 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: धन-संपत्ति में होगी वृद्धि, करियर में मिलेंगे नए अवसर |
    आज 9 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: घर में रहेगा खुशियों का माहौल, कारोबार में होगा लाभ |
    आज 9 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि |
    आज 9 नवंबर 2026 वृष राशिफल: पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क, विरोधी कर सकते हैं परेशान |
    एक क्लिक में पढ़ें 9 नवंबर 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 9 नवंबर 2026 मेष राशिफल: आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, करियर में भी बढ़ेंगे आगे |
    Aaj ka Upay 9 November 2026: जीवन में सुख-शांति के लिए कार्तिक अमावस्या पर करें ये उपाय
    Advertisement