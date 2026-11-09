आज 9 नवंबर 2026 वृष राशिफल: पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क, विरोधी कर सकते हैं परेशान

आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता लाएं. चर्चा संवाद में सतर्कता बनाए रखें. लोभ प्रलोभन में न आएं. सफेदपोश ठगों से दूरी बनाए रखें. अपनों के लिए त्याग सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. दान धर्म में आगे रहेंगे. निवेश में रुचि लेंगे. न्यायिक विषयों को मजबूती मिलेगी. दूर देश के मामलों गति आएगी. विपक्ष से सतर्क रहें. उधार व दिखावे बचें. बजट पर नियंत्रण रखें. जिद में नहीं आएं.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज सामान्य रहेगा. समय सीमा लापरवाही से मामले लंबित रह सकते हैं. पेशेवर प्रयास व्यवस्थित रहेंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी. वातावरण सामान्य रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में धैर्य दिखाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों को पूरा करें. आर्थिक विषयों में मिश्रित परिणाम पाएंगे. चर्चा संवाद फोकस रहेगा. सुविधा संसाधनों पर ध्यान देंगे. विविध प्रयासों में सहज सफल बने रहेंगे. सहज सुधार की कोशिश रहेगी.

प्रेम मैत्री- समकक्ष्ज्ञ सहयोग बनाए रखेंगे. रिश्तों में भेंट मुलाकात की संभावना बढे़गी. विपक्ष सक्रियता दिखा सकते हैं. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. अपनों को मूल्यवान भेंट देंगे. संबंधों का सम्मान करेंगे. सजगता सहकारिता बनाए रखेंगे. जिम्मेदार बनेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रतिक्रिया से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. सकारात्मक बदलाव पर जोर दें. स्वास्थ्य लाभ साधारण रहेगा रहन-सहन पर ध्यान देंगे. मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. धर्मस्थल जाएं. दान व सहयोग बढ़ाएं. लक्ष्य रखें.

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शुभ अंक : 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग : चांदी के समान

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