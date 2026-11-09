आज 9 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: घर में रहेगा खुशियों का माहौल, कारोबार में होगा लाभ

घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. अपनों से करीबी बढ़ेगी. व्यापार व्यवसाय में सफल होंगे. महत्वपूर्ण बात प्रखरता से रख पाएंगे. वरिष्ठ सहयोग देंगे. समझ बेहतर बनी रहेगी. यात्रा कर सकते हैं. पारिवारिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे. सहकारिता बनी रहेगी. कार्य क्षेत्र में निरंतरता रखेंगे. जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. घर परिवार में आनंद रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में बेहतर रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सबका समर्थन प्राप्त होगा. कारोबार में प्रभाव एवं आकर्षण बना रहेगा. पेशेवर अनुकूलता पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल रखेंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. करियर में सहजता रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभ बढ़ेगा. कामकाजी उपलब्धियां बल पाएंगी. आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. नवीन मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नियम पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे. करीबियों के हितसंरक्षण का भाव रखेंगे. प्रेम संबंधो में मधुरता बढ़ेगी. भेंटवार्ता में विनम्र रहें. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी मामलों में धैर्य से काम लेंगे. सबको साथ लेकर चलें. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. आत्मसम्मान का भाव बढेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संसाधनों पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आलस्य का त्याग करें. व्यवहार में सहजता रखें. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. घरेलु कार्यों से जुड़ें.



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शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : गुलाबी

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