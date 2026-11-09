आज 9 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर-कारोबार में मिलेगी तरक्की, धन लाभ के योग

पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता आएगी. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी. सूझबूझ से बनाए रखेंगे. करियर व्यापार संवारेंगे. बड़प्पन रखेंगे. दाम्पत्य में शुभता सहजता बढ़ेगी. खानपान में सात्विकता रखें. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे.

कामकाज सुधार पर बना रहेगा. पेशेवर लक्ष्य साधने में सफल होंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े कार्यों को पूरा करेंगे. सहकारिता और सहभागिता बढ़ाएंगे. बचत मामले पक्ष में बनेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- कामकाज को बढ़ावा मिलेगा. मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी में उत्साह दिखाएंगे. पहल बनाकर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सबको साथ लेकर चलेंगे. बेहतर प्रयास गति लेंगे. क्षमताएं बल पाएंगी. लाभ में वृद्धि होगी. करीबियों की बात पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- निजी मामलों में विश्वास बढ़ेगा. परिवार से जुड़े प्रभावशाली निर्णय ले पाएंगे. मन के विषयों में मजबूत बने रहेंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रेम में सफलता पाएंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. सभी से तालमेल बना रहेगा. मित्र मददगार होंगे. अपनी बात कह सकेंगे. जीवन संवरेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी रखेंगे. सहकार भावना बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. सेहत का ध्यान रखें. खानपान उम्दा होगा. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. गोवर्धन की पूजा करें. प्रबंधन संवारें.



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शुभ अंक : 2 3, 5 और 9

शुभ रंग : मूनलाइट

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